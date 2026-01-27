Tôi mắc kẹt trong mối quan hệ không danh phận với người đàn ông hoàn hảo

Anh không cần theo đuổi, người khác tự tìm đến; tôi chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận chia sẻ hoặc rời đi.

Tại sao tôi mãi mắc kẹt trong một mối quan hệ không thuộc về mình? Anh là kiểu đàn ông ai nhìn vào cũng thấy "gần như hoàn hảo": đẹp trai, thông minh, kiếm tiền giỏi, biết chăm chút nhà cửa, cư xử tử tế, khiêm tốn, có chí tiến thủ. Chỉ có một khuyết điểm nhưng là khuyết điểm chí mạng: đào hoa và không bao giờ cam kết. Ngay từ đầu anh nói rõ: chỉ quen cho vui, không ràng buộc. Tôi từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để chấp nhận điều đó.

Tôi tự nhủ: "Một người như anh, cưới về chắc cũng khổ. Vui vẻ là đủ, đừng yêu". Đời không như kế hoạch, ở bên anh tôi thấy được quan tâm, lắng nghe, bình yên. Rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Tôi bắt đầu muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh chỉ thuộc về tôi, muốn mình là người duy nhất, anh vẫn vậy.

Tôi im lặng chịu đựng thì anh vẫn bên tôi. Tôi ghen tuông, đau đớn, nổi loạn vì không chịu nổi cảnh anh cặp kè người khác, anh rời đi. Ba lần tôi làm ầm lên, tưởng như đã dứt. Rồi mỗi lần anh nhắn: "Anh nhớ em", "Anh cần em", tôi lại mềm lòng, quay về. Tôi hiểu rất rõ một người như anh, đi tới đâu cũng có người thích. Anh không cần theo đuổi, người khác tự tìm đến. Tôi chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận chia sẻ hoặc rời đi.

Lý trí nói rời đi còn trái tim cứ quay lại. Đôi lúc tôi tự hỏi: Chẳng phải tôi không giữ được anh mà bản thân không đủ mạnh để giữ chính mình? Có ai từng giống tôi không? Biết sai, biết đau nhưng vẫn không dứt ra được?

Hồng Nga