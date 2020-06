Tôi luôn chờ em

Chào em, tôi đã qua 25 mùa xuân rồi đấy, em định để tôi chờ em bao lâu nữa đây?

Lại một mùa mưa đến và tôi vẫn ngồi đây nghe những bản nhạc xưa yêu thích, tôi chợt nghĩ về em. Tôi không cần em phải như hotgirl hay thân hình chuẩn. Đối với tôi, nhân cách và quan điểm sống, đối nhân xử thế mới là quan trọng. Vì người có nhân cách tốt chắc chắn sẽ đẹp nhất trong lòng tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Tân An, Long An, hiện làm việc ở một huyện thuộc tỉnh Long An giáp TP HCM. Tôi từng học ở TP HCM 4 năm và thỉnh thoảng lại nhớ về sự nhộn nhịp, phồn hoa nơi đó nên lâu lâu tôi chạy lên để hóng gió và đi cà phê với bạn bè.

Nói một chút về tính cách, tôi thuộc típ người không nói nhiều, nếu gặp đúng người thì có thể nói hơi nhiều và hay nói hài hước cho họ cười vui. Tôi ghét sự giả dối và luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Quan điểm tình yêu của tôi là chân thành và tôn trọng. Còn em thì sao? Có lẽ vì vậy tôi sống thiên về tình cảm gia đình và xem gia đình là quan trọng nhất. Em có muốn là một gia đình với tôi không? Tôi có trách nhiệm, lễ phép với người lớn và sống biết trước biết sau nên em không cần phải lo nhé. Tôi tự lập từ nhỏ nên em đừng lo lắng về việc nhà, tôi biết nấu ăn một chút, nếu được sau này sẽ trổ tài để em nếm thử.

Hàng ngày, tan làm tôi về nhà, thỉnh thoảng đi hóng gió, nghe thật tẻ nhạt phải không em? Tôi mong em đến bên tôi để chúng ta cùng cảm nhận sắc hồng của cuộc sống là thế nào. Chúng ta sẽ cùng đi hóng gió, la cà những quán cà phê và kể cho nhau nghe về những chuyện vui buồn trong cuộc sống, hay thưởng thức những món ăn yêu thích. Tôi ăn chay nên nếu em thích, tôi sẽ dẫn em la cà những quán chay mà tôi hay ăn. Hiện tôi dành một chút thời gian buổi tối để cải thiện tiếng Anh, nếu em giỏi thì tôi cũng có thể "bái sư học đạo".

Tôi mong em ở gần tôi để chúng ta có thể gặp nhau và tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Nếu em ở xa tôi cũng không sao vì khi chúng mình cùng nhịp thì xa cách mấy tôi vẫn đến bên em. Trước mình sẽ là bạn và nếu hợp nhau, mình tính chuyện tương lai em nhé. Văn chương tôi không được tốt nên chỉ viết đến đây thôi. Tôi đã chờ, đang chờ và chắc chắn sẽ chờ em - my girl.

