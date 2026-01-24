Tôi lặng lẽ kẹp tờ giấy vào kính lại khi bị tài xế đỗ ôtô chắn trước cửa nhà

Tôi chịu khó đi xung quanh quán cà phê tìm tài xế, nếu không được tôi lặng lẽ kẹp tờ giấy có nội dung nhắc nhở vào kính lái ôtô.

Tôi ở nhà mặt phố, nhiều khi cũng bị xe đậu trước cửa nhà và không thể đưa ôtô ra ngoài được. Cách xử lý của tôi là: Quan sát xem chủ xe có để lại số điện thoại không. Nếu có thì tôi sẽ gọi điện để báo họ dịch chuyển xe giúp tôi.

Nếu họ không để lại số điện thoại, tôi sẽ đi xung quanh tìm kiếm (quán cà phê, ngân hàng, hoặc cửa hàng, quán nhậu... nào gần đó) để hỏi thăm chủ xe, đề nghị họ dịch chuyển xe cho mình.

Còn kịch bản (xui xẻo) xấu nhất mà không thể tìm ra chủ xe, tôi sẽ lấy bút dạ viết một tờ giấy rồi kẹp lên cần gạt mưa trước kính lái: 'Làm ơn lần sau nếu đậu xe, bạn để lại giúp số điện thoại liên hệ nhé. Xin cảm ơn!'.

Nhìn chung khi cần đưa ôtô ra để đi công việc (nhất là lại việc gấp) mà không thể ra được do có xe đậu chắn trước cửa (dù là phần đường công cộng), việc chủ nhà khó chịu, theo tôi nghĩ, đó cũng là diễn biến tâm lý bình thường của nhiều người.

Tuy nhiên, nếu nóng giận tới mức đập phá xe đang đậu thì là không thể được (nếu không muốn nói là việc đã vi phạm pháp luật). Vì: Nếu xét về lý, việc đậu xe ngoài đường công cộng, xử lý sai đúng thế nào đã có cơ quan chức năng xử lý (căn cứ vào quy định của Luật Giao thông đường bộ).

Tuy nhiên, nếu xét về tình, chúng ta không nên đậu chắn hết cửa ra vào nhà người khác, hoặc nếu bất khả kháng mà phải đậu, cũng nên để lại số điện thoại liên lạc để khi cần còn liên hệ, trao đổi với nhau.

Tóm lại, chúng ta nên thật bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, suy nghĩ và hành động phù hợp từng tình huống. Tuyệt đối không làm gì dẫn tới vi phạm pháp luật để tránh gặp rủi ro pháp lý, xung đột.

Nguyen Viet Cau