Tôi làm công nhân thời vụ kiếm tiền sau thời gian loay hoay xin việc

Trong thời gian xin việc, tôi làm thời vụ kiếm tiền, vẫn học thêm ngoại ngữ và kỹ năng để chờ công việc chính thức.

Tôi mới ra trường hồi tháng 8, cũng loay hoay tìm việc. Trong thời gian nộp CV và chờ phản hồi, tôi tạm làm công nhân thời vụ để kiếm tiền tạm (có thể nghỉ bất cứ lúc nào).

Tôi nghĩ rằng không có công việc nào là mất mặt, tiền kiếm hợp pháp dựa vào công sức của mình càng đáng trân trọng. Có thể nghĩ là cơ hội và vận may chưa đến với tôi.

Đến đầu tháng 12, tôi đã xin được công việc, dù trái ngành nhưng tôi thử việc để học, khi có kinh nghiệm thì sẽ dễ xin việc hơn.

Có thể trong 2-3 năm tới tôi sẽ gắn bó với công việc này, đồng thời buổi tối về học thêm ngoại ngữ, tiếp tục xem các thông tin tuyển dụng, công việc nào ăn ý thì xem yêu cầu của bên tuyển, thiếu kỹ năng gì tôi sẽ từ từ bổ sung. Đến 2-3 năm sau có đủ kinh nghiệm, tìm việc sẽ dễ dàng hơn.

Nhiều bạn trẻ stress vì tự ép buộc "tôi phải như thế này, phải thế kia như người ta". Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ đừng lãng phí như vậy, về già sẽ tiếc khi lúc trẻ ta không làm những gì mình thích mà lại ép nó vào một khuôn.

Mỗi người đều có một nhịp đi riêng, không ai giống ai và cũng không có con đường nào là chuẩn mực cho tất cả. Quan trọng nhất là mình hiểu mình đang ở đâu, cần gì và sẵn sàng đi chậm lại khi cần thiết.

Đừng vì những so sánh nhất thời mà vội vàng phủ nhận nỗ lực của bản thân. Có những giai đoạn tưởng như đứng yên, nhưng thực ra là lúc mình đang tích lũy, đang học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Công việc hôm nay có thể chưa phải là đích đến cuối cùng, nhưng nếu nó giúp mình học thêm kỹ năng, rèn tính kỷ luật và nuôi sống bản thân một cách đàng hoàng thì vẫn là một bước đi có ý nghĩa.

Tuổi trẻ không cần phải rực rỡ theo cách người khác nhìn vào, mà chỉ cần đủ vững vàng để mình không hối hận khi nhìn lại. Cứ kiên nhẫn, làm tốt việc trước mắt, học thêm từng chút một, rồi cơ hội sẽ đến vào lúc mình sẵn sàng nhất. Cuộc sống vốn dài, không cần vội, chỉ cần không bỏ cuộc và không tự làm khó chính mình.

Giang