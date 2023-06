Tôi lại phạm sai lầm trên con đường chinh phục vợ cũ

Tôi là tác giả bài viết "Không yên tâm lo sự nghiệp khi vợ cũ nhiều người để ý".

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn các độc giả đã cho tôi những góp ý và lời khuyên chân thành. Lúc tâm sự, tôi chỉ tập trung vào vấn đề cần được tư vấn nên chỉ đề cập chuyện của vợ chồng tôi. Nhưng tôi thấy có nhiều anh chị thắc mắc nhiều về kinh tế khá mà sao vợ tôi phải ra ở trọ và tôi có chia tài sản cho vợ hay không hay để em ra đi tay trắng. Vì tôi chân thành xin nhận lời khuyên nên cũng xin thật tình chia sẻ thêm về kinh tế gia đình để các anh chị hiểu và cho tôi lời khuyên đúng đắn và khách quan.

Vợ tôi là người nhạy bén với làm ăn, nên mỗi khi cuối tuần, chúng tôi thường chở nhau đi xem đất. Thời năm 2018, 2019, giá đất không quá đắt như bây giờ, chúng tôi mua đi bán lại, ban đầu là bên nhà vợ hỗ trợ vốn, cứ vài tháng hoặc một năm chúng tôi bán ra, một lời một. Tôi chủ yếu nghe theo lời khuyên của vợ, em ưng lô nào, chúng tôi mua lô đó. Thêm nữa, em khuyên tôi nên mở công ty gia công riêng, do tôi làm quản lý nên mở công ty gia công cho công ty mình đang làm cũng rất tiện theo dõi, không quá vất vả mà có thêm thu nhập. Vậy nên hàng tháng ngoài lương, chúng tôi có thêm nguồn khác từ công ty gia công, sau khi trừ thuế và chi phí, lợi nhuận ròng tương đối khá. Thêm nữa, chúng tôi mua được vài mẫu cao su, có thu nhập thêm từ việc cho thuê cạo nên cũng có thêm tiền xăng xe ăn uống cho gia đình.

Một năm trước khi ly hôn, tôi và vợ có cự cãi nhau hai lần trong chuyện làm ăn, do bất đồng ý kiến. Cả hai lần đó, không biết vì vợ mệt không muốn cãi nhau thêm hay do em muốn yên ấm gia đình mà em nhún nhường để tôi quyết định. Tôi đã hối hận vì cả hai lần đều đánh mất số tiền lớn, nhưng không quá nhiều so với tổng tài sản của chúng tôi. Sau ly hôn, vợ tôi có ba lô đất nền tại thị xã, trong đó có một lô là gia đình em cho và thêm hai mẫu cao su. Em hiện làm chung công ty với tôi, thu nhập khá nên hoàn toàn có thể xây bất cứ căn nhà khang trang nào em muốn. Em ra ở trọ vì không muốn sống cùng tôi.

Hôm nay tôi cảm thấy rất bấn loạn vì thời điểm này, hình như tôi làm sai thêm một chuyện nữa, mong các anh chị nhiều kinh nghiệm giúp tôi để làm sao cứu vớt được gia đình mình. Chuyện là sau khi ly hôn, em không còn tâm sự chuyện làm ăn với tôi nữa. Tôi hỏi gì em cũng im lặng không nói. Có lần em mua đồ về trả lễ cho ông Địa, tôi hỏi thì em nói là làm ăn thành công. Em có chia sẻ số tiền kiếm được nhưng tuyệt nhiên không nói là đang làm gì. Phần vì tôi tò mò, phần vì muốn biết thêm em có đang quen ai không nên tìm cách nghe lén những hoạt động của em trong lúc tôi vắng mặt. Hai hôm trước, tôi tình cờ nghe em nói chuyện điện thoại với người nam lạ, người đó rất quan tâm em. Tôi thấy rất khó chịu nên gọi hỏi em, em có phần ngỡ ngàng và hơi sốc khi biết tôi làm vậy, chẳng qua là tôi quá thương em. Em nói tôi làm tổn thương em, không tôn trọng cuộc sống riêng của em, nhưng tôi rất muốn biết mọi hoạt động của em khi không có tôi thế nào, đó cũng là một cách quan tâm tôi dành cho vợ.

Hôm qua tôi ghé phòng vợ, thấy bó hoa to mình tặng không còn, không biết em có bỏ thêm thứ gì liên quan đến tôi nữa hay không. Hôm nay tôi nhận được tin em xin nghỉ việc tại công ty. Tôi nhắn tin em không trả lời, chỉ trả lời trong phạm vi công việc. Tôi lo sợ vợ chuyển đi chỗ khác xa hơn, không cho tôi tìm thấy. Tôi đã nhắn tin xin lỗi vợ, cố gắng bù đắp và quan tâm nhiều hơn trước nhưng em có vẻ điềm tĩnh hơn xưa, không còn trách móc hay giải thích gì. Tôi nghe theo lời khuyên của các anh chị, đồng ý việc sinh con mà không đăng ký kết hôn nhưng em vẫn im lặng không nói. Tôi biết mình đã sai càng sai, nhưng thật sự muốn hàn gắn mối quan hệ này. Anh chị từng trải, nhiều kinh nghiệm, xin cho tôi lời khuyên được không? Tôi chân thành cảm ơn.

Quốc Hòa

