Tôi không giao tiếp được với ai

Tôi 29 tuổi, bị trầm cảm, ám ảnh sợ xã hội từ năm lớp mười, không giao tiếp được với ai, như người vô hồn.

Lúc nhỏ, tôi nghiện tivi, không dám đi chơi đâu, lớn lên lại nghiện điện thoại, vào đại học tình trạng tôi vẫn vậy, luôn tự cô lập mình. Tôi không có bạn bè, luôn sợ hãi mọi thứ, có dấu hiệu hoang tưởng. Tôi học sư phạm ra nhưng vì bệnh này nên chỉ đi dạy kèm, có vài tháng dạy hợp đồng nhưng do không hòa đồng, vui vẻ nên đồng nghiệp xa lánh. Tôi thấy bản thân dạy cũng tệ, chắc một phần do bệnh và do kiến thức, kỹ năng kém.

Tôi có đi khám, uống thuốc tây nhưng không hiệu quả lắm. Gần hai năm nay, tôi chuyển qua uống thuốc nam, thiền nhưng thấy chỉ đỡ sơ sơ như trước. Thật sự tôi mệt mỏi, đôi khi muốn buông xuôi. Tôi nghĩ chẳng bao giờ mình hết bệnh, rồi việc làm, bạn bè, tương lai đều bế tắc. Chắc tôi quá yếu đuối, vô dụng. Tôi xin chia sẻ vài điều về bản thân, lời văn không trôi chảy, mong mọi người bỏ qua.

Nguyễn Điệp

