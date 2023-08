Tôi không buông tay khi bạn gặp cảnh cơ hàn

Tôi có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, coi trọng chữ "đức", "đạo", "nhẫn", con cái kính trọng bố mẹ, anh em trong gia đình yêu thương, giúp đỡ nhau.

Xin chào mọi người,

Tôi có nick name là Chiu, tên đệm: Bùm. Bạn có thể gọi tôi là Bùm Chiu.

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Bạch Dương

Tổ hợp tính cách: lúc mềm mại như nước, lúc nóng như lửa, lúc lạnh như băng, lúc mạnh mẽ như đá, lúc lại yếu mềm như cỏ.

Hình dáng và cân nặng: Khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, người có da có thịt nhưng không như vận động viên sumo, dù tôi vô cùng ngưỡng mộ khi xem họ thi đấu.

Chiều cao: là hiệu của phép tính 2 lũy thừa 8, sau đó trừ đi 100 kém 2 (đơn vị tính: cm).

Gia đình: Làm nông, tôi hiểu thế nào là cấy lúa đến còng lưng, mồ hôi nhễ nhại, mệt đến mờ cả mắt, đom đóm bay nhảy trước mắt mà cứ nghĩ là các vì sao anh tú trên bầu trời đen. Những lần chạy lúa đang phơi để tránh mưa giông đến lộn cả ruột gan. Hay những lúc thái rau bèo nấu cám cho lợn, ngứa tay đến kinh hồn bạt vía.

Vì vậy, dù học tập và làm việc tại Hà Nội hơn mười năm có lẻ, không còn đi cấy lúa, không còn thái rau bèo... tôi luôn yêu quý, trân trọng sức lao động của mình, của gia đình và mọi người.

Coi trọng chữ "đức", "đạo", "nhẫn", con cái kính trọng bố mẹ, anh em trong gia đình yêu thương, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau là động lực để cố gắng và hoàn thiện.

Học thức: biết mà không biết, không biết mà biết. Trường học là điều kiện cần, trường đời là điều kiện đủ để giúp tôi có được cái nhìn toàn diện hơn, để rồi nhận ra: Càng biết càng thấy xấu hổ về kiến thức hạn hẹp của bản thân, nhưng thật ra, tôi chỉ xấu hổ lúc đấy thôi, sau rồi lại chơ chẽn bào chữa có sao dùng vậy, cố quá mệt lắm, đời sống được mấy, cứ vui đã. Bao biện để trấn an bản thân vậy chứ tôi cũng sợ bất thình lình một ngày bị chuyển khẩu về thế giới nguyên thủy vì lý do chậm phát triển so với xã hội.

Quan điểm sống: Thế giới Vuca - Đời là vô thường - Sống trọn vẹn dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại... Mọi thứ đều là trải nghiệm để bản thân thêm trưởng thành và hoàn thiện mình. Thật lòng tôi không thích trải nghiệm lắm nhưng chạy không thoát nên đành phải đối diện, chứ chạy được là tôi chạy ngay.

Trạng thái hôn nhân hiện tại: Chưa lập gia đình.

Kế hoạch dự kiến lập gia đình: Năm nay ăn tết với gia đình, nghe bố mẹ dặn dò trước khi về làm con, làm dâu thảo nhà chồng nhưng không hiền với chồng. Ra tết tôi lấy chồng. (cầu mong ông trời không trách phạt, xem xét tấm lòng thành của tôi mà giơ cao rồi đặt xuống, để tôi dù nói trước bước vẫn qua).

Quê quán: Cách Hà Nội khoảng 2 tiếng 30 phút đi xe với tốc độ trung bình 60km/h.

Mong gặp được người: Có niềm tin vào bản thân, chân thành, đạo đức làm gốc, hiếu nghĩa thực thi, trân trọng cuộc sống, yêu thương gia đình, có ý chí phấn đấu, thắng không kiêu, bại không nản, có công việc, lập nghiệp sinh sống lâu dài ở Hà Nội, sẵn sàng tâm thế xây dựng gia đình nhỏ cùng tôi.

Trong 36 kế binh pháp tôn tử, người ta hay nói kế chuồn là thượng sách (Tẩu vi thượng sách), nhưng tôi mong thượng sách của bạn là kế thứ 37 - Kế đầu hàng trước tôi.

Độ tuổi của bạn trong khoảng 33 đến 40 tuổi, độc thân. Tôi không mong làm mất thời gian quý giá của bạn và mình. Vì vậy, nếu bạn có suy nghĩ đồng điệu và quan điểm sống giống tôi, khi gửi thông tin, hãy nói cho tôi biết ba điều sau về bạn để tôi có thể hiểu thêm về bạn.

1. Bạn đã vượt qua đại dịch Covid-19 thế nào? Covid-19 có tác động hoặc ảnh hưởng gì về cách nhìn nhận cuộc sống hiện tại của bạn không?

2. Vấp ngã/ thất bại/ chuyện không vui mà bạn đã đối diện? Cách bạn vượt qua và bài học cho bản thân qua lần vấp ngã/ thất bại/ chuyện không vui đó là gì?

3. Đã bao lâu rồi bạn chưa nói lời cảm ơn, yêu thương đến gia đình và cho chính mình? Bạn có muốn nói điều đó với gia đình, với chính mình ngay lúc này không?

Câu hỏi thêm, nếu bạn muốn chia sẻ: "Tôi không buông tay bạn khi bạn gặp cảnh cơ hàn. Bạn có chắc nắm chặt tay tôi, không làm tôi buồn khi thuận buồm xuôi gió?".

Chúc các độc giả thật nhiều sức khỏe.

