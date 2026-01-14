'Tôi khó chịu tột độ khi nhân viên shop kè kè bên cạnh, tư vấn liên hồi'

'Mẫu này bên em mới về', 'chị mặc size này vừa', 'hôm nay đang có ưu đãi'... tôi mất hứng mua sắm khi nhân viên shop ra rả bên tai.

Trái với xu hướng mua sắm online hiện nay, tôi khá thích việc tới trực tiếp cửa hàng thời trang, thích cảm giác được chạm tay vào chất vải, thử từng bộ đồ trước gương trước khi quyết định mua hàng. Nhưng có một trải nghiệm lặp đi lặp lại khiến tôi ngày càng ngại bước vào shop quần áo: nhân viên bán hàng luôn kè kè bên cạnh, tư vấn liên hồi.

Ngay từ lúc vừa bước qua cửa, tôi chưa kịp định hình mình muốn mua gì thì đã có nhân viên theo sát, quảng cáo liến thoắng: "Mẫu này bên em mới về", "chị mặc size này là vừa", "hôm nay cửa hàng đang có ưu đãi"... Tôi hiểu đó là quy trình bán hàng, là sự chủ động mà nhiều cửa hàng coi là chuyên nghiệp. Nhưng với người mua như tôi, cảm giác ấy giống như bị giục phải ra quyết định, trong khi tôi chỉ muốn xem trước đã.

Việc mua quần áo, ít nhất với tôi, là một trải nghiệm cá nhân. Tôi cần thời gian để so màu, so dáng, hình dung xem bộ đồ ấy có hợp với mình trong công việc, đời sống thường ngày hay không? Khi luôn có người đứng cạnh, nhìn theo từng cử động, tôi thấy mình mất đi sự thoải mái tối thiểu. Tôi ngại cầm món đồ lên rồi đặt xuống. Ngại thử rồi lại treo lại. Ngại nói "không mua nữa" dù chưa chắc mình không mua.

>> Tôi bỏ đi ngay khi shop bắt khách để giày dép bên ngoài

Trớ trêu là sự nhiệt tình của một số cửa hàng đôi khi lại phản tác dụng. Có những lần, tôi rời cửa hàng tay không, không phải vì chẳng có món đồ nào phù hợp với mình, mà vì tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe tư vấn ra rả bên tai. Tôi mệt vì phải trả lời quá nhiều câu hỏi của nhân viên cửa hàng, mệt vì cảm giác mình tội lỗi nếu không mua gì sau tất cả những tư vấn của họ.

Tôi không cho rằng nhân viên tư vấn bán hàng là sai. Họ cũng đang làm đúng công việc được giao, thậm chí rất cố gắng chăm sóc khách hàng. Nhưng có lẽ các cửa hàng cũng nên nghĩ khác đi, tự đặt câu hỏi: liệu khách hàng có thật sự cần được theo sát, hay chỉ cần biết rằng khi họ cần, sẽ có người sẵn sàng hỗ trợ?

Hoa Nắng