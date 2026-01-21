Thất nghiệp sau 20 năm gắn bó với mạng viễn thông, tôi áp lực tinh thần

Tôi 39 tuổi, đang sống tại TP HCM, thất nghiệp được vài tháng; viết những dòng này, tôi thấy lòng nặng trĩu.

Giờ tôi thất nghiệp không chỉ lo về chuyện tiền bạc mà còn là áp lực lớn về tinh thần, trách nhiệm với gia đình và cả cảm giác tự ti khi nhìn lại hành trình gần 20 năm gắn bó với ngành công nghệ thông tin và viễn thông. Tôi bắt đầu làm việc từ những năm đại học, ban đầu là hỗ trợ khách hàng qua tổng đài: tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn xử lý sự cố mạng cơ bản, phân loại ticket và đôi khi telesale. Sau đó, tôi học thêm bằng cấp và chuyển sang làm triển khai, bảo trì hệ thống mạng cho nhà mạng lớn: kéo cáp, đấu nối, cài đặt thiết bị, xử lý sự cố ngoài hiện trường, chủ yếu là công việc tay chân vất vả.

Giai đoạn sau, tôi lên vị trí quản lý trạm: vệ sinh thiết bị, ứng cứu sự cố đứt cáp quang, thay thế linh kiện hỏng, kiểm tra nguồn điện dự phòng, lắp đặt trạm mới và nạp cấu hình cơ bản. Công việc đòi hỏi cả sức khỏe lẫn kiến thức thực tế về mạng viễn thông. Gần đây hơn, tôi có cơ hội làm dự án lớn, cấu hình nhiều thiết bị mạng, switch (VLAN, stack...), dùng trí óc nhiều hơn trước. Trong suốt hành trình, tôi có học và thi được một số chứng chỉ về mạng, hệ thống và hỗ trợ IT ở các trung tâm tin học tại Việt Nam. Tôi nghĩ mình có nền tảng khá vững với kinh nghiệm thực tế phong phú, nhưng giờ thị trường việc làm lại rất khó khăn.

Tôi nộp CV nhiều nơi nhưng ở tuổi 39, nhiều công ty ưu tiên người trẻ hơn hoặc đòi hỏi kỹ năng mới mà tôi học chậm, không theo kịp. Công việc tay chân thì lương thấp, không đủ trang trải và còn đòi hỏi sức khỏe, tôi không biết trụ được bao lâu. Tôi lo cho tương lai, lo không còn chỗ đứng trong ngành mình đã cống hiến cả đời. Tôi không biết mình đang ở đâu trong thị trường lao động hiện nay. Liệu ở tuổi này, với kinh nghiệm chủ yếu thực tế về mạng và viễn thông, tôi còn cơ hội nào không?

Có nên tiếp tục cố gắng xin việc trong lĩnh vực cũ, hay chuyển hẳn sang nghề khác ổn định hơn như bảo trì cơ điện, lái xe công nghệ? Hay có cách nào tận dụng kinh nghiệm để làm freelance, kinh doanh nhỏ, trong khi tôi lại không giỏi giao tiếp, ít ăn nhậu. Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ anh chị em và các bạn đọc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và chia sẻ.

Huỳnh Vũ