Tôi giằng xé vì thấy rung động với người đàn ông khác

Tôi là người phụ nữ gần 40 tuổi, có chồng và ba đứa con, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Có một điều làm tôi luôn thấy nặng trĩu đó là sống với chồng gần 15 năm nhưng tôi chưa một lần được thấy rung động khi ở bên chồng. Tôi hay tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành đạt, đẹp trai, galăng nhưng chẳng bao giờ rung động ai. Đợt vừa rồi, tôi có chuyến công tác gần 10 ngày, tôi đã rung động trước một người. Tôi cảm giác anh ấy cũng có cảm tình với tôi. Tuy nhiên, khi anh ấy thể hiện, tôi luôn gạt ra dù rất thích anh và luôn muốn nhìn anh.

Anh ấy có ngoại hình, rất vui vẻ hài hước nhưng là người biết chừng mực nên khi thấy tôi từ chối, anh cũng không thể hiện gì thêm. Tôi chưa từng phản bội chồng và cũng chưa thích ai nhưng lần này tôi muốn được sống vì bản thân dù chỉ một lần nhưng vậy có tội lỗi quá không. Chắc mọi người sẽ "ném gạch đá" tôi rất nhiều nhưng mấy hôm nay tôi sống trong giằng xé và rất nhớ anh. Tôi có phải là người đàn bà hư đốn quá không?

Nguyệt Nga