Tôi đòi lại chiếc đồng hồ đã tặng vì em có người mới sau hai ngày chia tay

Cô ấy nói chia tay tôi chỉ vì hai ngày tôi không nhắn tin. Hai ngày đó tôi đi làm trên vùng cao, sóng điện thoại rất chập chờn, có lúc gần như mất hẳn. Tôi thừa nhận mình có phần sai vì đã không tìm mọi cách để báo trước hoặc cố gắng liên lạc rõ ràng hơn. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là trong suốt hai ngày đó, cô ấy cũng không hề nhắn hỏi tôi một câu xem tôi đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra không, có ổn không. Đến khi tôi có sóng trở lại và liên lạc được, cô ấy đã lạnh nhạt hẳn, rồi nhất quyết đòi chia tay cho bằng được. Tôi cố giải thích hoàn cảnh nhưng cô ấy nói rằng chỉ cần hai ngày không chủ động nhắn tin là đủ để thấy tôi không còn quan tâm. Tôi không biết phải nói gì thêm.

Điều khiến tôi sốc hơn là chỉ hai ngày sau khi chia tay, cô ấy công khai đi với người mới. Nhìn những hình ảnh đó, tôi thực sự rất bực và tổn thương. Tôi không dám khẳng định điều gì nhưng trong đầu cứ nghĩ có thể mọi chuyện đã bắt đầu từ trước, thậm chí có thể họ đã đi quá giới hạn với nhau. Những suy nghĩ đó làm tôi càng thêm tức giận. Trong cơn nóng giận, tôi đã đòi lại chiếc đồng hồ đắt tiền, là món quà kỷ niệm lần đầu hai đứa gặp mặt (sau này tôi cũng tặng nhiều món quà khác vào các dịp đặc biệt). Lúc đó tôi nghĩ cô ấy không xứng đáng giữ nó nữa. Nhưng giờ bình tĩnh hơn, tôi cảm thấy hành động đòi quà đó của mình không được hay lắm. Mọi người thấy tôi làm vậy có hèn không?

