Người yêu 3 năm vẫn chưa ly hôn dù anh đã tặng tôi 500 triệu mua nhà

Suốt 3 năm yêu nhau, anh luôn khẳng định đã ly dị vợ, thậm chí còn hào phóng tặng tôi 500 triệu để mua căn hộ.

Tôi 38 tuổi, anh 46 tuổi, con gái tôi 16 tuổi. Chúng tôi gặp nhau từ 2023. Trước khi bắt đầu, anh nói đã ly dị vợ được 4 năm rồi. Tôi cũng chia sẻ rõ ràng quan điểm của mình, không ngại yêu người từng lập gia đình và có con riêng, miễn sao anh và vợ cũ rõ ràng về mặt pháp lý. Anh luôn khẳng định về điều đó nên tôi không nghi ngờ gì. Cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi suốt 3 năm, anh cũng thay đổi, sửa những thiếu sót để cả hai hiểu nhau hơn.

Khi anh biết tôi có kế hoạch mua căn hộ đã chủ động nói sẽ phụ tôi 500 triệu đồng (tôi mua căn hộ 2,4 tỷ đồng), vay thêm ngân hàng một ít và tự trả lãi hàng tháng. Thời điểm đó tôi cũng từ chối do không biết hai đứa tương lai sẽ như nào, sợ mắc nợ anh. Anh nhất quyết kêu tôi nhận, bảo sau này dù hai đứa không thể tiếp tục thì hy vọng mỗi người không nên mang vấn đề tiền bạc ra nói.

Trong thời gian 3 năm này, tôi cảm nhận tình cảm hai đứa thật sự rất trung thực và sâu sắc. Đôi lúc tôi đùa vu vơ, hỏi anh ly dị chưa. Anh bảo mỗi lần tôi hỏi thế anh cảm nhận sự thiếu tôn trọng từ tôi, như kiểu bị xúc phạm. Từ đó về sau tôi không đem vấn đề này ra hỏi nhưng có nói: "Nếu ngày nào đó em phát hiện anh lừa dối về tình trạng hôn nhân, em sẽ ra đi". Anh bảo tôi đừng lo vấn đề này. Mấy hôm trước không hiểu sao tôi mơ thấy anh nói chưa hoàn thành thủ tục ly hôn. Sáng hôm sau tôi kể anh nghe, bảo anh có thể cho tôi cảm giác an toàn hơn không, hãy cho tôi xem giấy chứng nhận ly hôn. Anh bảo sẽ về nước và gửi tôi coi. Từ lúc ly hôn tới giờ, giấy ly hôn anh vẫn còn lưu ở tòa án nên chưa lấy về.

Không biết sao tôi cảm giác bất an, 7 năm không lẽ chưa có tờ giấy này? Trong ngày hôm đó, anh bắt đầu bàn về vấn đề mua tặng tôi căn hộ. Anh chủ động tìm hiểu rất nhiều dự án, kêu tôi liên hệ để trao đổi cùng nhau. Với linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy không ổn tí nào và hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng anh vẫn không thừa nhận về vấn đề chưa ly hôn. Qua cách nói chuyện tôi đã hiểu ra vấn đề và yêu cầu chia tay. Anh khóc nức nở qua điện thoại, nói không muốn thế. Tôi đau lắm khi anh lừa gạt mình về tình trạng hôn nhân, sự tin tưởng giờ không còn, tôi không muốn làm người thứ 3 trong mối quan hệ này.

Tôi muốn chấm dứt, trả anh số tiền đã cho mua nhà lúc trước nhưng mới có 250 triệu đồng. Anh bảo không nhận, cho rằng đã làm tổn thương tôi nhiều. Cuối cùng anh cũng chấp nhận lời đề nghị chia tay. Tôi không muốn có sự ràng buộc về vấn đề tiền bạc với anh sau chia tay, sợ mắc nợ người khác. Giờ không biết làm sao, thật tình trong 3 năm yêu nhau tôi biết anh yêu thật lòng, anh ly thân hoàn toàn với vợ, chỉ không hiểu sao anh chấp nhận lời đề nghị chia tay với tôi nhưng không chấp nhận ly dị. Thật sự vấn đề này mâu thuẫn trong suy nghĩ tôi lắm.

Quyết định chia tay rồi nhưng lòng tôi đau lắm, đau vì sự giấu giếm này suốt 3 năm. Tôi không hỏi lý do tại sao anh không ly dị và cũng không ép anh ly dị, chỉ chọn tự rút lui. Nếu anh thật sự muốn ly dị thì 3 năm nay đã không dối gạt tôi, có ép buộc hay gặng hỏi cũng chỉ là tạo cơ hội cho anh tìm lý do để gạt mình tiếp. Tôi nghĩ chấm dứt sẽ là lối thoát cho cả hai, mong được các bạn chia sẻ.

Duyên Hà