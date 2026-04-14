Sợ bố nghĩ con trai bị con dâu xúi giục nếu tôi xin ra riêng

Tôi là nam, mới lập gia đình được một năm, chưa có con và đang ở chung với nhà nội. Về nhà tôi, không có vấn đề gì lớn, mọi người khá yêu thương nhau. Chỉ có một vấn đề là bố tôi khá quân phiệt. Khi có vấn đề gì tranh cãi hoặc khác ý, bố thường tự quyết hoặc không chịu nghe ai. Đặc biệt không bao giờ hỏi xem con cái đang thế nào và muốn gì, chỉ hay đánh đồng, dập khuôn, luôn nói theo ý là tôi chưa đủ giỏi, chưa suy nghĩ chín chắn, chưa đủ tiềm lực,...

Vợ tôi hiền lành và nhút nhát. Gia đình vợ hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ cô ấy luôn chỉ nghe con nói để tư vấn, không tự ý can thiệp vào định hướng của con cái. Qua một năm ở với nhau, vợ chồng tôi gần như không có xích mích gì lớn. Chỉ là mỗi khi có những sự việc như trên, bố tôi luôn làm cho vợ tôi cảm giác bị xúc phạm, không được tôn trọng.

Tôi muốn ra ở riêng nhưng không biết nếu bản thân đề xuất, vợ tôi có bị bố ác cảm và cho rằng do cô ấy nên mới vậy. Tôi tính sẽ nói chuyện với mẹ trước để mẹ có thể hỗ trợ tôi thuyết phục bố. Mong mọi người chia sẻ cho tôi cách xử lý trong trường hợp này.

Nhật Quang