Tôi đã bỏ chung cư, dọn xuống nhà mặt đất ngay khi có điều kiện

Ở chung cư yên tĩnh, an ninh tốt, tiết kiệm hàng giờ di chuyển, tính thanh khoản cao... nhưng tôi vẫn quyết định kéo cả nhà chuyển xuống mặt đất.

Trong những cuộc tranh luận bất tận về việc "nên ở chung cư hay nhà mặt đất?", tôi thấy mình khá may mắn vì đã trải nghiệm và hài lòng với cả hai lựa chọn. Vài năm đầu lập gia đình, tôi sống ở chung cư. Còn hiện tại, khi đã có điều kiện hơn và sống cùng gia đình đa thế hệ, tôi chọn an cư tại nhà mặt đất.

Suốt quãng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề loại hình nhà ở nào tốt hơn? Với tôi, chung cư là nơi ở hoàn hảo để tập trung cho công việc và tận hưởng lối sống hiện đại. Còn nhà mặt đất là không gian truyền thống hơn cho gia đình và thỏa mãn những sở thích cá nhân của mỗi thành viên. Vì thế, mỗi loại nơi sẽ phù hợp với một thời điểm và hoàn cảnh khác nhau.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, hoặc khi gia đình còn ít thành viên, chung cư chắc chắn là lựa chọn tối ưu. Ở tầng cao, sự yên tĩnh giúp tôi tập trung tuyệt đối để làm việc, ít bị xao lãng vì chuyện xung quanh. Vị trí của chung cư nằm ở khu trung tâm nên giúp tôi tiết kiệm hàng giờ di chuyển mỗi ngày do trường học, công ty, siêu thị, các trung tâm dịch vụ... đều trong bán kính rất gần.

Một ưu điểm lớn khác là tính thanh khoản. Nhiều bạn bè tôi khi cần chuyển việc hoặc thay đổi nơi ở, họ dễ dàng sang nhượng hoặc cho thuê căn hộ một cách nhanh gọn. Vì thế, chung cư giống như một giải pháp tiện lợi, hiệu quả cho lối sống năng động của người trẻ.

Tôi có anh bạn độc thân, dù sở hữu cả nhà đất lẫn chung cư, nhưng vẫn chọn sống trong một căn hộ cao cấp. Đơn giản vì anh ấy cần sự tiện nghi và an ninh: đi công tác chỉ việc khóa cửa lại là xong, không vướng bận chuyện trông nhà, trông sân.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là nhà mặt đất không đáng sống. Khi gia đình có thêm con nhỏ và có người lớn tuổi cùng chung sống, tôi quyết định chuyển xuống nhà mặt đất. Lúc này, ưu thế về diện tích và công năng của loại hình nhà ở này mới thực sự phát huy tác dụng.

Đầu tiên là cách phân chia không gian chức năng. Nếu ở chung cư, không gian thờ cúng thường phải kết hợp với phòng khách, đôi khi thiếu sự riêng tư, thì ở nhà đất, tôi có thể dành trọn tầng cao nhất làm phòng thờ trang nghiêm, yên tĩnh. Tôi cũng bố trí phòng ngủ tầng trệt cho người già, rất thuận tiện cho ba tôi sinh hoạt ở tuổi xế chiều. Với ông, việc có thể đi lại, hít thở không khí ngoài sân nhà mà không phụ thuộc vào thang máy là một liều thuốc tinh thần rất lớn. Tôi còn có một sân thượng rộng rãi đúng nghĩa để trồng cây, làm vườn rau sạch cho gia đình.

Thứ hai là sự thuận tiện trong sinh hoạt và vận chuyển đồ đạc. Những lần đi siêu thị mua đồ cho cả đại gia đình, tôi chỉ việc mở cốp xe và xách thẳng vào bếp, cách vài bước chân, không phải chờ thang máy hay kéo lê đồ dọc hành lang.

Thứ ba là không gian cho đam mê riêng. Tôi có thể thoải mái lắp đặt hệ thống nhà thông minh, điện mặt trời trên mái nhà. Anh bạn khác của tôi, từ lúc chuyển từ chung cư sang nhà đất, đã có thể nuôi thú cưng, làm hồ cá Koi, hòn non bộ mà không bị hạn chế bởi các quy định của ban quản lý tòa nhà.

Nhiều người e ngại nhà đất kém an ninh, nhưng tôi chọn sống trong một khu dân cư được quy hoạch bài bản. Ở đó, tôi vừa có sự riêng tư, tự chủ của nhà đất, vừa được hưởng hệ thống an ninh và tiện ích xung quanh không thua kém các khu căn hộ.

Bạn bè tôi, có người chọn chung cư, có người chọn nhà đất, và không ít người sở hữu cả hai. Có người đủ điều kiện mua biệt thự nhưng vẫn ở chung cư vì thích sống trên cao, ngắm thành phố. Có người (như tôi) lại chọn "xuống mặt đất" vì muốn tiện cho ông bà và có thêm không gian tâm linh, vườn tược.

Không có đáp án chung cho tất cả. Nếu bạn cần sự tập trung, gọn nhẹ để phát triển sự nghiệp, hãy chọn chung cư. Còn nếu ưu tiên sự thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ, cần không gian thờ cúng trang nghiêm và muốn tự do theo đuổi những thú vui điền viên, thì nhà đất sẽ là bến đỗ bình yên hơn.

An Truong Hoang