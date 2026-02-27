Vợ hờ ham làm đẹp, thích sống ảo, bỏ mặc gia đình

Gần đây cô ấy còn thường xuyên nói những lời rất sát thương, không tôn trọng tôi.

Tôi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con riêng. Sau đó tôi gặp bạn gái hiện tại. Cô ấy cũng từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lúc đầu hai người đến với nhau vì thấy cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi sống chung gần 3 năm nhưng chưa kết hôn, có một con chung với nhau, bé rất ngoan và dễ thương. Tôi gọi cô ấy là vợ. Gia đình vợ không hạnh phúc, hoàn cảnh khó khăn. Bố vợ không làm ra tiền nên mọi việc trong gia đình đều trông cậy vào mẹ vợ vất vả gồng gánh lo cho cả gia đình.

Cô ấy sinh ra trong gia đình như vậy, lại từng qua một lần đổ vỡ nhưng không biết vun vén cho gia đình, còn rất ham chơi, vì có nhan sắc nên hay sống ảo, chưng diện trên mạng xã hội. Cô ấy có một nhóm bạn thân chơi chung hơn chục năm, có nhan sắc. Các bạn ấy đều có gia đình khá giả nên hay khoe khoang trên mạng xã hội. Tôi nhiều lần khuyên bảo vợ rằng các bạn ấy đã lập gia đình cả chục năm, vợ chồng có kinh tế, con cái đều đã lớn khôn, vợ chồng họ gắn bó hơn so với gia đình tôi, vừa kinh tế kém hơn, lại chưa thật sự hiểu nhau.

Tôi cứ sợ vợ chơi với bạn bè khá giả, hay khoe khoang như vậy, sẽ tủi thân rồi quay ra đua đòi theo bạn. Bởi vậy tôi có khuyên hạn chế chơi với các bạn ấy, nhưng cô ấy không nghe, coi tôi và gia đình còn thua mấy người bạn đó. Bạn bè cô ấy trước đây từng đặt điều nói xấu tôi và gia đình nên tôi rất dè chừng, tuy nhiên vẫn vui vẻ, lịch sự với người ta.

Nói thêm về cuộc hôn nhân trước đây của cô ấy, gia đình chồng cũ rất có điều kiện, giàu có nhưng vì chồng cũ ham mê cờ bạc nên cô ấy mới dứt khoát ra đi, để lại đứa con cho bên nội nuôi. Tết vừa rồi tôi tính về nhà mình mùng một Tết, còn xuống nhà cô ấy chơi hai ngày mùng hai và mùng ba, rồi chiều mùng ba đi thăm họ hàng nhà tôi, tiện thể đi du lịch mấy hôm cho gia đình khuây khỏa nhưng cô ấy không đi. Tết cả gia đình chụp hình chung đầu năm nhưng cô ấy chỉ đăng lên mạng hình cô ấy và con. Các em tôi thấy chị dâu đăng hình như vậy có nói lại ba mẹ. Ba mẹ tôi không vui.

Vừa rồi công ty tôi tổ chức đi du lịch, ai cũng đi cùng cả gia đình, có tôi đi một mình. Tôi hỏi thì cô ấy nói không muốn đi. Tôi rất buồn vì đã một lần đổ vỡ, giờ đến người thứ hai lại cũng không ra gì. Cô ấy ham làm đẹp và sống ảo trên mạng xã hội, không chịu vun vén cho gia đình. Gần đây cô ấy còn thường xuyên nói những lời rất sát thương, không tôn trọng chồng. Nếu không vì nụ cười của đứa con thơ, tôi cũng không ở lại hay gắn bó.

Nói thêm về bản thân, trước khi đến với nhau, tôi đã có nhà và xe ôtô đầy đủ. Tôi tự nhận thấy bản thân khá gia trưởng nhưng không để vợ con thiếu thốn gì. Tôi không chơi bời, cờ bạc hay rượu chè, gái gú, rất chú tâm làm ăn và yêu thương vợ con, tính tình vui vẻ, được mọi người quý mến. Không hiểu sao cuộc đời và tình duyên của tôi quá lận đận. Tôi đang mất phương hướng, không biết mình nên cố gắng vì điều gì. Vì chưa kết hôn nên cũng không ràng buộc về pháp lý nhưng nhìn đứa con thơ, tôi không đành lòng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Trường Sơn