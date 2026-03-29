Tôi chia tay, bạn trai bảo quy quà đã tặng ra tiền rồi trả cho anh

Anh nói đã tốn khá nhiều tiền và tâm huyết cho mối quan hệ này nên sau khi chia tay muốn nhận lại quà.

Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm thì chia tay. Lý do không phải vì hết tình cảm mà vì tôi phát hiện anh mập mờ với hai cô gái khác cùng lúc. Một người là đồng nghiệp trong công ty, người còn lại quen qua mạng. Ban đầu tôi chỉ thấy vài tin nhắn lạ, sau đó kiểm tra kỹ mới biết anh hay nhắn tin ỡm ờ, mập mờ với cả hai trong thời gian đang quen tôi.

Tôi hỏi thẳng, anh không phủ nhận và nói chỉ nói chuyện vui vui chứ không có ý gì khác. Tôi suy nghĩ vài ngày rồi quyết định chia tay vì không muốn tiếp tục mối quan hệ thiếu an toàn kiểu này. Chúng tôi nói chuyện khá nhẹ nhàng, không cãi vã lớn. Anh có níu kéo vài lần nhưng tôi kiên quyết ra đi và không đồng ý.

Nhưng không lâu sau, anh nhắn tin yêu cầu tôi trả lại những món quà anh từng tặng trong thời gian quen nhau. Anh nói đã tốn khá nhiều tiền và tâm huyết cho mối quan hệ này nên sau khi chia tay muốn nhận lại quà. Anh bảo để chỗ tôi chắc tôi cũng không dùng nữa hoặc vứt đi nên tốt nhất trả lại cho anh. Tôi khá bất ngờ vì trước giờ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Những món quà anh tặng chủ yếu là đồ cá nhân như điện thoại, nước hoa, túi xách, mỹ phẩm, đồng hồ, có cả đồ lót,... và đa phần đều là đồ hiệu, đắt tiền (bạn trai tôi có điều kiện). Có món tôi đã dùng gần hết, như chai nước hoa chỉ còn một ít, mỹ phẩm cũng đã mở hộp từ lâu. Có món vẫn còn nhưng không thể trả lại nguyên vẹn như lúc đầu và tôi cũng không muốn trả lại (như đồ lót). Ngoài ra còn những lần anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi, đi du lịch, mua đồ linh tinh, tất nhiên những khoản đó khó có thể tính lại được.

Tôi hỏi rằng có những món tôi dùng hết rồi thì phải làm sao, anh nửa đùa nửa thật là đồ ăn hoặc chi phí đi chơi thì thôi, coi như anh mời, còn đồ tặng có giá trị mà tôi dùng rồi cứ quy ra tiền rồi chuyển khoản cho anh là được. Chẳng biết anh nói đùa hay thật nhưng khiến tôi khá bối rối. Còn những món quà tôi đã tặng anh, tuy giá trị không quá cao và tôi cũng không có ý định đòi lại, tùy anh xử lý nhưng không thấy anh nhắc tới. Có lẽ anh cho rằng đồ tôi tặng ít giá trị nên tự động bỏ qua.

Bạn bè tôi mỗi người khuyên một kiểu. Có người bảo cứ kệ, vì quà tặng là tự nguyện, không có nghĩa vụ phải trả. Có người lại nói nên quy ra tiền rồi chuyển khoản để chấm dứt hoàn toàn, tránh bị làm phiền về sau. Có người lại bảo món nào trả được thì trả như điện thoại, đồng hồ, túi xách,... còn món nào dùng hết rồi thì thôi. Tôi chưa biết nên xử lý thế nào cho hợp lý. Xin được lắng nghe ý kiến từ mọi người.

Khánh Chi