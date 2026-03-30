Tôi chi 5 triệu thuê chỗ đỗ xe trước cửa hàng thay vì xua đuổi người khác

Đọc nhiều bài viết, ý kiến bình luận, tranh cãi xung quanh câu chuyện đỗ xe trước cửa nhà thời gian qua, tôi thấy một thực tế là nhiều người đang hiểu sai về mục đích sử dụng của vỉa hè, lòng đường. Tất cả những không gian trên đều nhằm phục vụ cho giao thông công cộng, không có bất cứ ai được quyền chiếm dụng, sử dụng riêng.

Nhiều người vẫn mặc định rằng mặt tiền trước cửa nhà mình là "lãnh địa riêng", từ việc để xe, bày hàng, cho đến ngăn cản người khác đỗ xe. Nhưng nếu nhìn theo quy định và logic quản lý đô thị, điều này không đúng. Vỉa hè và lòng đường được tổ chức phục vụ giao thông công cộng. Trong đó, có những nơi được phép đỗ xe (có biển và vạch kẻ rõ ràng), và có những nơi không cấm, tức là phương tiện vẫn có thể dừng, đỗ theo quy định chung. Việc một cá nhân hay hộ kinh doanh tự ý "xí phần" là đi ngược lại nguyên tắc sử dụng không gian chung.

Ngay cả với những người biện minh rằng người thuê mặt bằng để kinh doanh nên phải bảo vệ lợi ích của mình cũng không thật chính xác. Thực tế, người thuê nhà trả tiền cho chủ nhà, nhưng quyền của chủ nhà chỉ dừng lại trong phạm vi sổ đỏ của họ. Phần đất ngoài phạm vi đó - vỉa hè, lòng đường - là không gian công cộng, không thuộc quyền kiểm soát hay "sở hữu tinh thần" của bất kỳ ai. Nên bạn không thể tự ý cấm cản người khác đỗ xe trước cửa vì làm ảnh hưởng kinh doanh.

Ba tháng trước, tôi đỗ xe trước một cửa hàng bán xe đạp. Nơi đó không có biển cấm dừng đỗ. Nhưng phản ứng nhận lại từ chủ cửa hàng lại là sự xua đuổi cùng những lời lẽ mạt sát và đe dọa. Tôi đã quay lại toàn bộ sự việc và gửi cơ quan chức năng. Kết quả, cửa hàng đó đã bị xử phạt và buộc phải dẹp toàn bộ hàng hóa, biển hiệu lấn chiếm vào bên trong. Với tôi, như vậy là đủ để thấy đúng - sai nằm ở đâu?

Tôi hiểu áp lực của người kinh doanh. Năm 2016, tôi cũng từng thuê một cửa hàng trên phố Tuệ Tĩnh, Hà Nội, giá 35 triệu đồng mỗi tháng. Trước cửa là khu vực đỗ xe công cộng, và thực tế là ôtô có thể đỗ sát đến mức khách đi xe máy không còn lối lên cửa hàng của tôi. Nhưng tôi không phản ứng một cách tiêu cực mà chọn cách thuê cố định hai chỗ đỗ xe trước cửa với giá 5 triệu đồng mỗi tháng để giữ lối vào thông thoáng cho khách của mình. Với tôi, đó là một khoản chi không nhỏ, nhưng là cách hợp pháp và rõ ràng nhất để giải quyết vấn đề, thay vì yêu cầu người khác "tránh ra" chỉ vì đó là cửa hàng của mình.

Từ những trải nghiệm đó, tôi cho rằng cần nhìn nhận lại ranh giới giữa quyền cá nhân và không gian công cộng. Kinh doanh không đồng nghĩa với việc mở rộng quyền kiểm soát ra ngoài phần diện tích hợp pháp. Ngược lại, người tham gia giao thông cũng cần ý thức tuân thủ quy định chung, đỗ xe đúng nơi được phép và không gây cản trở giao thông.

Một đô thị văn minh không chỉ đến từ hạ tầng, mà còn từ cách mỗi người tôn trọng luật và tôn trọng không gian chung. Khi ai cũng tự cho mình quyền "ưu tiên" trước cửa nhà, thì xung đột là điều khó tránh. Nhưng khi mọi thứ được đặt đúng vị trí của nó thì những va chạm như tôi từng gặp có lẽ sẽ ít đi rất nhiều.

Le Phi Khoa