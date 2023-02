Tôi bị ép uống rượu bia để không 'yếu kém'

Tôi chứng kiến hàng ngàn lý do để mọi người mời nhau uống rượu, bia và cũng chừng đó lý do nảy sinh bao tình huống khó xử.

Tôi đi làm cơ quan nhà nước nên thỉnh thoảng phải tham gia các buổi tiệc liên hoan. Hôm trước, cơ quan tôi liên hoan cuối năm, sếp có mời khách là một chị bạn tuổi trung niên. Mọi người bắt đầu làm quen, vui vẻ chúc tụng nhau.

Chị khách mời tôi một ly bia với lý do nhà tôi và cơ quan chị ở gần nhau. Tôi vui vẻ chấp nhận. Sau khi uống vài ly, tôi đã bắt đầu là mệt, chị lại mời thêm với lý do gì gì đó. Tôi từ chối do không thể uống thêm được.

Chị bắt đầu bài giảng là không biết tôi có phải nhà ở A không, sao làm mất mặt chị quá. Mọi người cũng hùa theo bắt tôi phải uống hết thì mới chứng minh là công dân ở khu đó. Như minh chứng cho sự "yếu kém" của tôi, chị uống nhanh hết ly và tiếp tục thúc giục tôi uống hết hoặc nhờ ai đó uống giúp.

Tôi thẳng thắn nói "Em không thể uống thêm, em yếu kém em chịu, chứ em đâu nhận em uống giỏi. Còn việc em không uống hết ly này mà cho rằng người ở A yếu kém hoặc là mất mặt người vùng A là em không đồng ý...".

Sau đó mọi người tiếp tục bàn về sự "yếu kém" của tôi đã làm mất mặt vùng như thế nào. Để chứng minh cho điều đó chị khách tiếp tục mời người này người kia để tỏ rõ thế mạnh "độ cao" của chị.

Sau đó tôi xin phép ra về sớm sau khi đã cố uống thêm một ly chào mọi người. Thật ra tôi vẫn có thể uống thêm một ly với chị khách kia. Nhưng lý do và cách ứng xử của chị khiến tôi không muốn. Tôi không thể uống thêm với một người khách thiếu tế nhị.

Về nhà tôi vẫn có chút bực bội, vì là phụ nữ và có sự kiềm chế nên tôi đã im lặng về trước. Tôi nghĩ, nếu tình huống này xảy ra đối với các bạn trẻ có lẽ ít nhiều đã nảy sinh mâu thuẫn.

Một lần khác, khi đi ăn tiệc cùng cơ quan, mấy người nữ cùng phòng chúng tôi ngồi với nhau. Lát sau, một anh qua nhắc nhở là sao không sang bàn mời các sếp. Có vài người đi mời, vài người không. Ngồi chung bàn là một sếp ở vị trí thấp hơn nói chuyện với chúng tôi rằng nhân viên cấp dưới đi mời các sếp ở cấp cao là không đúng, không được phép mời.

Chúng tôi lặng lẽ ăn và xin phép ra về với bao điều băn khoăn: liệu mình không mời hay đã mời vị nọ vị kia là có đúng không? Sau đó, các buổi gặp mặt, ăn tiệc với cơ quan không đem lại sự vui vẻ, thoải mái, gắn kết với nhau hơn - vốn dĩ là mục đích tổ chức của nó. Nhân viên chúng tôi trở nên e dè với các buổi gặp mặt này.

Tất nhiên có những người sếp rất lịch sự, tế nhị, không ép ai phải uống hết bao giờ. Tuy nhiên, việc ép nhau uống hết vẫn là chủ đề muôn thuở tại các buổi tiệc của cơ quan. Việc này có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn với nhau và đôi lúc làm sứt mẻ tình cảm vốn có chứ không phải là thắt chặt tình đoàn kết như mục đích ban đầu.

Chính vì thế việc mời nhau ly rượu, bia là thể hiện sự tôn trọng hay ép buộc là vấn đề cần nhìn nhận lại trong văn hóa giao tiếp tại các cuộc gặp mặt hiện nay.

Hoa Linh

