Tôi bị dí 3 km vì nhắc thanh niên sửa ống pô phụt khí thải vào mặt người khác

Nếu hôm đó tôi là một người nóng tính, có lẽ ẩu đả đã xảy ra.

Tôi xin phép kể câu chuyện của mình từng gặp rắc rối trên đường, mà tôi tin là nhiều bạn đi xe máy ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM đều đã trải qua, đó là bị ống pô ủa xe máy đằng trước phụt khí thải vào mặt.

Một buổi sáng cuối tuần tôi đi chợ mua thực phẩm về nhà làm cơm, lúc đó vợ tôi mệt nên không đi chợ được. Tôi đi chợ, mua hàng xong thì chạy về nhà. Mặt trời đã lên cao, nắng gắt.

Vừa rẽ ra khỏi gian hàng thủy sản của chợ thì gặp ngã tư, tôi phải dừng chờ. Xui rủi là tôi dừng sau một thanh niên đi xe máy (xe hiệu gì thì chắc các bạn cũng đoán được), máy vẫn còn chạy và tôi hứng trọn những dòng khí phụt ra từ cái ống pô đó.

Đèn đỏ mấy chục giây nhưng không hiểu sao thanh niên này không chịu tắt máy, xe đời mới có chế độ tự động tắt cơ mà? Cứ vài giây thì hụ ga một cái, dòng khí thải cứ thế phụt vào mặt tôi một cách mạnh mẽ. Do ở gần chợ, khá đông người, xe phía sau ken kín nên không lùi ra để tránh được.

Đèn xanh vừa bật, dĩ nhiên là tôi hứng trọn dòng khí mạnh hơn do tăng ga để xe chạy đi, tôi không kịp né. Đã bị nhiều lần như vậy rồi nên tôi rất bực, liền tăng ga lên để nhắc nhở thanh niên kia: "Em ơi, mai mốt mua cái co ống pô gắn vào để khí thải đừng có phụt vào mặt người phía sau nữa nha".

Tôi nói rất lịch sự và ôn tồn. Tưởng chuyện vậy là hết, nhưng có lẽ do bị quê, hay cảm thấy khó chịu vì bị tôi nhắc nhở, tôi nghe đằng sau có vài tiếng nẹt pô, nhìn kính hậu, tôi thấy thanh niên đó chạy về phía tôi, rồi thỉnh thoảng nẹt pô "thị uy".

Đường từ chợ về nhà tôi chỉ tầm 2 km, nhưng thấy thanh niên đó bám theo với ý làm khó dễ, trong đầu tôi vẽ ra nhiều chuyện không hay, nên quyết định chạy lòng vòng hơn 3 km rồi tấp vào một quán cà phê đông đúc. Tôi sợ thanh niên đó biết nhà mình thì rắc rối.

Văn hóa trên đường ngày càng cho thấy ra đường thì nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng giả sử hôm đó người bị phụt khí thải vào mặt cũng là một người nóng tính, chắc ẩu đả đã xảy ra.

Và quan trọng nhất là, ống pô phụt khí thải vào mặt người khác có được xem là lỗi kỹ thuật, lỗi thiết kế không? Chứ việc này diễn ra mấy năm nay rồi mà vẫn chưa thấy kỹ sư nào khắc phục?

Nguyên