Mới quay lại công ty cũ chưa lâu, có nên xin nghỉ dài ngày để chăm bố

Giờ nghỉ thêm, tôi có lỗi với công ty, sự nghiệp có thể đi xuống; nếu không về gần nhà, có gì với cha, tôi sẽ ân hận cả đời.

Tôi 29 tuổi, đang độc thân và làm xuất nhập khẩu tại TP HCM. Quê tôi ở miền Tây, hiện nhà chỉ còn cha mẹ già. Năm ngoái tôi xin nghỉ công ty để về quê làm, tiện chăm sóc cha mẹ và ổn định lâu dài, tuy nhiên công việc không được như kỳ vọng.

Tôi tìm kiếm công việc mới nhưng quá khó để có việc phù hợp. Trong thời gian đó, công ty cũ mời tôi quay trở lại làm việc vì bản thân có 5 năm gắn bó với công ty, có quan hệ rất tốt với quản lý và các đồng nghiệp. Sau mấy tháng suy nghĩ, tôi đồng ý và quay lại làm được hai tháng. Công việc vẫn ổn nhưng giờ cha mẹ đã già, đau bệnh mà nhà không còn ai nên muốn tôi xin nghỉ để về làm gần nhà, tiện chăm sóc.

Đợt rồi cha tôi đi viện, bác sĩ bảo cần phải có người ở nhà để lỡ có chuyện là chở đi viện ngay, nếu không rất nguy hiểm. Tôi về quê chăm sóc cha một tuần, có gọi thông báo tình hình cũng như mong muốn của cha mẹ. Anh quản lý nói đã làm mọi cách để đưa tôi về lại công ty nên không muốn tôi nghỉ thêm lần nữa. Thế nhưng anh bảo tình hình như thế thì hãy nghỉ thêm một thời gian để cha khỏe hẳn rồi vào lại công ty vẫn được.

Tôi rất mệt mỏi, giờ nghỉ thêm một lần nữa thì rất có lỗi với công ty và sự nghiệp có thể sẽ đi xuống. Còn nếu không về gần nhà, nếu có chuyện gì xảy ra với cha, tôi sẽ ân hận cả đời. Tuy nhiên về quê thì rất ít công việc phù hợp với tôi và thu nhập cũng không cao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Huỳnh Nam