Bạn gái định đi chơi xa với bạn thân và một chàng trai lạ

Tôi là nam, 27 tuổi, người yêu 22 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, tình cảm nhìn chung ổn, không quá nồng nhiệt nhưng đủ tin tưởng để nghĩ đến lâu dài. Tôi luôn cho rằng mình là người khá thoáng, không kiểm soát, không ghen tuông vô cớ. Tuy nhiên, cách đây không lâu, bạn thân của người yêu rủ tôi và cô ấy thuê homestay đi chơi cuối tuần. Ban đầu tôi đồng ý nhưng sát ngày đi, công việc phát sinh, tôi không thể sắp xếp được. Tôi nói với người yêu thôi thì để dịp khác hoặc nếu cô ấy muốn đi, cứ đi cùng bạn thân cho vui.

Sau đó tôi mới biết, bạn thân kia đi cùng bạn trai. Người yêu tôi vẫn quyết định đi nhưng không chỉ có ba người như tôi tưởng. Cô ấy nói có thêm một bạn nam nữa đi cùng và bảo đó là bạn của nhóm, là LGBT nên tôi không cần phải lo lắng. Bạn nam đó tôi chưa từng gặp. Tôi không biết bạn ấy là người thế nào, mối quan hệ với người yêu tôi ra sao. Tôi tự hỏi, nếu đổi lại là tôi, đi chơi cùng bạn thân, rồi có thêm một cô gái lạ, tôi nói với người yêu rằng cô ấy là lesbian, liệu người yêu tôi có thật sự thấy ổn không? Hay sẽ có cảm giác bất an như tôi bây giờ?

Người yêu nói tôi nên tin cô ấy, rằng nếu không tin thì yêu nhau làm gì. Tôi đang phân vân không biết nên nói rõ sự khó chịu của mình thêm lần nữa hay chọn lựa tin người yêu. Liệu tôi có đang quá nhạy cảm, sự giận dỗi của tôi lúc này có phải là ích kỷ không?

Hải Ninh