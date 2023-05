Loạt vụ án tàn bạo của những kẻ hiếp dâm tập thể

Trung QuốcBốn tên nghiện ma túy khiến cả thành phố Nam Sung hoảng sợ khi liên tục gây ra 11 vụ án "thi thể không đầu", cưỡng hiếp tập thể các nạn nhân nữ, năm 2000-2001.

Chiều 13/5/2001, vài đứa trẻ chơi đùa ở bãi lau sậy bên bờ sông Gia Lăng, thị trấn Tân Kiến, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, phát hiện một vật hình tròn cách bờ chưa đầy 10 m. Theo mức độ phân hủy của phần đầu thi thể, cảnh sát xác định thời gian tử vong chỉ từ một đến hai ngày, khuôn mặt vẫn có thể nhận diện.

Bờ sông này là khu vực thường xảy ra cướp giật, hiếp dâm và trộm cắp vì được bao phủ bởi bãi lau sậy rộng lớn. Ban ngày nơi đây có khá đông người qua lại, nhưng tối muộn chỉ lác đác người chạy bộ và các cặp đôi hẹn hò.

Hôm sau, một cặp vợ chồng trung niên đến đồn cảnh sát trình báo bức ảnh nạn nhân giống con trai mất tích hai ngày qua - anh Túc Đăng Xuân, 22 tuổi, làm đầu bếp ở thành phố Nam Sung.

Tối 12/5, sau khi tan làm, Xuân đến nhà bạn gái tên Bồ Yến Yến, 21 tuổi, ở quận Cao Bình. Khoảng 23h, Yến đề nghị ra ngoài đi dạo. Cả hai mất tích từ đó. Khi biết Xuân gặp nạn, gia đình Yến cũng vội vã đến đồn cảnh sát trình báo.

Đến chiều 16/5, phần đầu của Yến được phát hiện ở đập ngăn nước của trạm thủy điện cách nơi tìm thấy đầu của Xuân 20 km về phía hạ lưu.

Cảnh sát cho rằng nước sông chảy xiết đã cuốn đầu nạn nhân đi xa, thi thể có thể còn mắc lại đâu đó trong bãi lau sậy. Tối 16/5, cảnh sát tuần tra dọc bờ sông Gia Lăng, tìm kiếm trong bãi lau sậy, bất ngờ phát hiện bốn thi thể không đầu, trong đó có một cô gái khỏa thân.

Sau khi kiểm tra, hai trong số này thuộc về Xuân và Yến. Trên người các nạn nhân đầy vết bầm tím và thương tích do bị đánh.

Khi khám xét toàn bộ khu vực lân cận, cảnh sát tìm thấy ba con dao, dây vải, quần nữ và một số bao cao su đã qua sử dụng tại hồ nước cách hiện trường 30 m. Qua đối chiếu, dao và dây vải là hung khí, còn chiếc quần thuộc về Yến. Cảnh sát nhận định nhóm tội phạm có sử dụng bao cao su. Tinh dịch bị nước cuốn trôi nên rất khó thu được chứng cứ.

Ngoài Xuân và Yến, hai nạn nhân khác là hai nam sinh dưới 16 tuổi - Lý Siêu và Triệu Ba, học sinh lớp 8 của trường trung học ở quận Cao Bình. Hai nam sinh mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật bạn cùng lớp vào tối 12/5.

Theo các nhân chứng, khoảng 23h hôm đó, khi tan tiệc, vì trời nóng, Siêu và Ba nói muốn ra sông Gia Lăng bơi cho mát. Sau đó, họ không quay lại. Đến ngày 22/5, đầu của hai nạn nhân được tìm thấy ở hạ lưu.

Cảnh sát suy đoán nhóm tội phạm bị Siêu và Ba tình cờ phát hiện khi đang khống chế Xuân và Yến nên "diệt khẩu". Bốn nạn nhân bị hại trong một buổi tối, thời gian tương đồng, trong khi đó hung thủ chỉ sử dụng dao, cảnh sát cho rằng nhóm này phải từ ba kẻ trở lên.

Khi người dân Nam Sung chưa hết bàng hoàng trước vụ bốn thi thể, một vụ án chấn động khác được phát hiện trên núi Sáp Kỳ ở khu thắng cảnh Tây Sơn vào ngày 18/5.

Người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện hai thi thể trong rừng. Nạn nhân là cặp tình nhân tên Hồ Phi, 20 tuổi, và Chu Hiểu, 21 tuổi, đều là sinh viên trường y. Hung thủ cũng sử dụng bao cao su.

Cặp đôi mất tích từ trưa 5/5. Bạn học cho biết Hiểu nói đi chơi với bạn trai đến tối sẽ về.

Trong thời gian ngắn, Nam Sung, thành phố nhỏ với dân số 500.000 người, liên tiếp xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, khiến cảnh sát chịu áp lực lớn từ dư luận. Giám đốc Sở Công an thành phố Nam Sung tuyên bố không phá được án sẽ từ chức.

Đội điều tra nhận được manh mối quan trọng vào 21h20 ngày 22/5. Một ông lão trồng dưa hấu cách hiện trường vụ án chỉ vài km báo cáo rằng từng gặp một số thanh niên đáng ngờ. Theo lời kể, khoảng ngày 18/5, bốn thanh niên đến lán dưa của ông xin ở nhờ một thời gian, nói sẽ giúp gặt lúa, gánh nước nhưng không cần tiền công mà chỉ cần cho đồ ăn. Cả nhóm ở ruộng dưa trong 4-5 ngày và rời đi vào chiều 21/5. Ngày 23/5, cảnh sát vẽ phác họa chân dung các nghi phạm dựa trên mô tả của ông lão.

Trong quá trình xem xét những vụ án gần đây để tìm điểm tương đồng, đội điều tra phát hiện vào 23h ngày 19/4, Tào Mẫn cùng vợ bị ba người đàn ông cầm dao chặn đường khi đang đi xe máy về nhà qua quận Cao Bình.

Một tên côn đồ dí mũi dao vào cằm Mẫn đòi tiền. Mẫn vội giao nộp tiền mặt, điện thoại di động, máy nhắn tin và các vật dụng khác. Sau khi cướp, ba tên định cưỡng hiếp vợ Mẫn. Nạn nhân lập tức kêu cứu, may mắn có vài người đi xe đạp ngang qua trợ giúp khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Khi cảnh sát cho xem bản vẽ chân dung nghi phạm, vợ chồng Mẫn nhận ra ba kẻ trong đó.

Lần theo những món đồ chúng cướp được, cảnh sát phát hiện điện thoại di động của Mẫn bị bán cho chợ đồ cũ trong thành phố. Tuy nhiên, chiếc máy nhắn tin của Mẫn chưa bị bán và có hồ sơ sử dụng tới 30 ngày.

Qua các phương tiện kỹ thuật, cảnh sát phát hiện hơn 200 cuộc gọi đến được thực hiện. Theo Mẫn, hầu hết số đó là đối tác làm ăn, người thân và bạn bè. Hơn chục số còn lại là điện thoại công cộng ở nhiều nơi khác nhau tại Nam Sung. Chỉ một trong những số gọi đến là điện thoại di động.

Qua truy vết, chủ nhân số điện thoại này tên là Lý Phú Vinh, là một tay xã hội đen địa phương, nhiều lần bị đưa vào trại cải tạo vì đánh nhau và trộm cắp.

Khi thẩm vấn, Vinh nói số điện thoại đó do một bạn tù tên Lưu Thiên Long gọi. Hai người thân thiết trong trại cải tạo và vẫn giữ liên lạc sau khi tự do. Vào ngày 20/4, Long mời Vinh đi uống rượu. Khi say, Long mượn điện thoại của Vinh để gọi bạn đến đón. Người bạn này là Triệu Cường, cũng là bạn tù của cả hai.

Vinh kể từng nghe Long khoe khoang khi say rằng đã cưỡng hiếp và sát hại vài cô gái mà không ai phát hiện. Vào ngày 20/5, Vinh tình cờ gặp Cường, Long, anh trai Long là Lưu Thiên Binh và một người lạ mặt trên phố. Anh ta nhìn thấy trên cánh tay Cường và trên mặt Long có vết máu.

Qua điều tra, Cường 23 tuổi, có nhiều tiền án về tội trộm cắp và sử dụng ma túy. Long, 22 tuổi, và Binh, 25 tuổi, đều là dân trộm cắp chuyên nghiệp, nhiều lần vào tù ra tội. Người thứ tư trong nhóm là Liêu Hùng, 30 tuổi, cũng là tội phạm trộm cắp và nghiện ma túy.

Bốn kẻ này quen biết trong trại cải tạo, sau khi lần lượt được trả tự do vào năm 1998 và 1999, chúng nhiều lần cùng nhau ăn cắp dây cáp. Từ năm 2000, cả nhóm cảm thấy trộm cắp vặt kiếm được quá ít tiền nên bắt đầu đi cướp khắp nơi.

Ngày 28/3/2000, chúng cướp sạp báo bên ngoài bưu điện quận Cao Bình, khiến chủ sạp bị thương nặng, sau đó trốn đến Tân Cương. Cả nhóm bị liệt vào danh sách truy nã toàn quốc.

Theo lời khai của Vinh, nhóm tội phạm trở về Nam Sung vào tháng 6/2000, thuê nhà trọ, tiếp tục kiếm sống bằng trộm cướp.

Đối chiếu dấu vân tay của bốn tên trong hồ sơ tội phạm, cảnh sát thấy dấu vân tay của Cường trùng khớp với dấu vân tay trong vụ án hiếp dâm ba nữ sinh trường y tế ở Cao Bình vào ngày 4/5. Trước đó, cảnh sát không nhập dấu vân tay vào máy tính để đối chiếu vì là vụ hiếp dâm không phải giết người, do đó bỏ lỡ cơ hội phá án.

Theo yêu cầu của cảnh sát, Vinh gọi điện dụ Long và Cường đi uống rượu. Tuy nhiên, Cường từ chối, nói sắp phải đến Thành Đô. Đội điều tra lập tức giăng lưới tại bến xe buýt và nhà ga xe lửa Nam Sung, đồng thời gửi ảnh của bốn nghi phạm cho tất cả cảnh sát tuần tra, yêu cầu đặc biệt chú ý đến các chuyến tàu và ôtô đi đến Thành Đô.

Không lâu sau, cảnh sát bắt được Cường tại khu vực chờ xe buýt, nhưng không tìm thấy ba kẻ còn lại. Máy nhắn tin của Mẫn được tìm thấy trên người Cường.

Khi thẩm vấn, Cường chỉ thừa nhận đã cướp của Mẫn và cưỡng hiếp một nữ sinh trường y tế cùng với anh em nhà họ Lưu vào ngày 4/5, không thừa nhận giết người.

Nhưng khi lên cơn vật thuốc, Cường không giữ được lý trí, hứa sẽ khai hết. Sau khi được tiêm thuốc cắt cơn nghiện, hắn thừa nhận bốn người gây ra hàng loạt vụ án "thi thể không đầu" để cướp tiền mua ma túy. Binh lớn tuổi nhất là chủ mưu.

Lưu Thiên Binh bị bắt năm 2001. Ảnh: Zhihu

Theo lời khai, nhóm Cường sát hại nạn nhân đầu tiên là cô bé 13 tuổi bỏ nhà đi vào đêm 5/10/2000. Từ mô tả của Cường, cảnh sát tìm thấy thi thể trong hang động.

Ngày 10/10/2000, cả nhóm cướp và sát hại một cặp tình nhân trung niên ở khu thắng cảnh Tây Sơn.

Sau vụ án này, Binh đề nghị cả nhóm tạm dừng gây án để tránh bị truy bắt. Từ ngày 1/4/2001, chúng liên tục phạm tội ở khu thắng cảnh Tây Sơn, sát hại thêm nhiều nạn nhân.

Trong đó, Xuân và Yến bị hại khi chúng tìm kiếm con mồi trong khu vực trường trung học Cao Bình. Cả nhóm giả làm thành viên đội dân phòng, vu cho cặp đôi đang ngồi trên cầu bên sông là gái mại dâm và khách mua dâm. Sau khi trói cả hai, chúng phát hiện Siêu và Ba đến bơi, sợ hai nam sinh báo cảnh sát nên cũng tấn công...

Liêu Hùng bị bắt. Ảnh: Sina

Ngày 29/5/2001, cảnh sát Nam Sung tổ chức buổi công bố vụ án giết người hàng loạt đã được phá. Theo đó, chỉ trong vòng một năm, nhóm này giết 11 người, đâm trọng thương một người. Nạn nhân nữ đều bị chúng cưỡng hiếp tập thể.

Ngày 20/11/2001, cả bốn bị xử bắn.

Tuệ Anh (Theo Zhihu)