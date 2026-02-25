Toàn văn Thông điệp Liên bang dài nhất lịch sử Mỹ của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/2 đề cập hàng loạt vấn đề về đối nội và đối ngoại trong 108 phút trình bày Thông điệp Liên bang dài nhất lịch sử Mỹ.

Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây thực sự là một vinh dự lớn. Chủ tịch Hạ viện Johnson. Phó tổng thống Vance. Đệ nhất phu nhân Mỹ. Đệ nhị phu nhân Mỹ.

Các nghị sĩ quốc hội và người dân Mỹ thân mến, đất nước chúng ta đã trở lại, lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và mạnh hơn bao giờ hết.

Chưa đầy 5 tháng nữa, đất nước chúng ta sẽ kỷ niệm một cột mốc vĩ đại trong lịch sử Mỹ: 250 năm ngày nền độc lập vẻ vang của chúng ta ra đời. Vào ngày 4/7, chúng ta sẽ đánh dấu hai thế kỷ rưỡi của tự do và chiến thắng, của tiến bộ và quyền tự do, tại quốc gia phi thường và xuất sắc nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

Quý vị vẫn chưa thấy hết đâu. Chúng ta sẽ ngày càng làm tốt hơn, tốt hơn nữa và hơn nữa. Đây là thời đại hoàng kim của nước Mỹ.

Ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại Ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại khi đọc Thông điệp Liên bang. Video: X/RapidResponse47

Tôi từng phát biểu tại hội trường này cách đây 12 tháng. Lúc đó, tôi vừa tiếp quản một quốc gia đang khủng hoảng. Kinh tế trì trệ, lạm phát cao kỷ lục, biên giới gần như mở toang, tình trạng tuyển quân cho quân đội và cảnh sát vô cùng tồi tệ, tội phạm hoành hành, cùng với đó là chiến tranh trên khắp thế giới.

Nhưng tối nay, chỉ sau một năm, tôi có thể đàng hoàng và tự hào nói rằng chúng ta đã đạt được sự chuyển mình chưa từng thấy, cuộc xoay chuyển mang tính thời đại. Thực sự đó là bước ngoặt của thời đại.

Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại tình trạng trước đây. Chúng ta sẽ không quay lại. Biên giới của chúng ta lúc này đã được bảo đảm an ninh.

Hôm nay, biên giới của chúng ta đã an toàn, tinh thần của chúng ta được khôi phục, lạm phát đang giảm mạnh, thu nhập tăng nhanh. Nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết, các đối thủ phải e dè, quân đội và cảnh sát được củng cố. Nước Mỹ một lần nữa được tôn trọng, có lẽ là chưa từng thấy trước đây.

Hàng triệu người nhập cư trái phép tràn qua biên giới của chúng ta trong 4 năm qua mà hầu như không bị thẩm tra hay kiểm soát. Giờ đây chúng ta đã có biên giới mạnh mẽ và an toàn nhất lịch sử Mỹ, vượt xa mọi thời kỳ trước. Trong 9 tháng qua, không có bất kỳ người nhập cư trái phép nào vào Mỹ.

Tuy nhiên, chúng ta luôn rộng cửa với những người đến hợp pháp, những người yêu mến đất nước này và sẵn sàng làm việc để chung tay gìn giữ, xây dựng quốc gia.

Dòng chảy fentanyl chết người qua biên giới đã giảm 56%, mức kỷ lục, trong vòng một năm.

Năm ngoái, tỷ lệ giết người giảm mạnh nhất trong lịch sử thống kê. Hãy nghĩ mà xem, mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận. Số vụ thấp nhất trong hơn 125 năm, tức là từ năm 1900, rất lâu trước khi người cha tuyệt vời của tôi, ông Fred, chào đời. Ông ấy hẳn sẽ không thích tôi nói vậy, nhưng đúng là đã rất lâu.

Chính quyền Biden và các đồng minh của họ tại quốc hội đã để lại cho chúng ta mức lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Nhưng chỉ trong 12 tháng, chính quyền của tôi đã kéo lạm phát cơ bản xuống mức thấp nhất hơn 5 năm. Trong ba tháng cuối năm 2025, con số này giảm còn 1,7%.

Giá xăng, từng có thời điểm vượt 6 USD mỗi gallon ở một số bang, thành thật mà nói đó là thảm họa, nay đã xuống dưới 2,3 USD mỗi gallon tại phần lớn các bang. Ở một số nơi, giá chỉ còn 1,99 USD mỗi gallon. Khi tôi đến thăm bang Iowa tuyệt vời cách đây vài tuần, tôi còn thấy mức giá 1,85 USD.

Lãi suất thế chấp đang thấp nhất trong 4 năm và tiếp tục giảm nhanh, số tiền phải trả hàng năm cho một khoản vay phổ thông để mua nhà giảm gần 5.000 USD kể từ khi tôi nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tại quốc hội Mỹ ngày 24/2. Ảnh: AP

Lãi suất thấp sẽ giải quyết vấn đề nhà ở do chính quyền Biden để lại, đồng thời bảo vệ giá trị tài sản của người đã sở hữu nhà, những người lần đầu tiên trong đời thực sự cảm thấy mình giàu có. Chúng tôi muốn bảo vệ những giá trị này, giữ cho chúng tiếp tục tăng. Chúng tôi sẽ làm được cả hai và sẽ duy trì điều đó.

Thị trường chứng khoán tăng 53%, lên cao nhất mọi thời đại kể từ sau cuộc bầu cử. Điều đó giúp các quỹ hưu trí, tài khoản 401(k) và các khoản tiết kiệm hưu trí của hàng triệu người Mỹ giá trị. Tất cả đều tăng trưởng. Trong 4 năm trước đó, chính quyền tiền nhiệm chỉ thu hút chưa đến 1.000 tỷ USD vốn đầu tư mới vào Mỹ. Khi tôi nói "chưa đến" thì nghĩa là thấp hơn đáng kể.

Chỉ trong 12 tháng, tôi đã bảo đảm các cam kết đầu tư trị giá hơn 18.000 tỷ USD đổ vào từ khắp nơi trên thế giới. Hãy nghĩ mà xem. Chưa đến 1.000 tỷ USD trong 4 năm so với hơn 18.000 tỷ USD chỉ trong một năm. Một tổng thống có thể tạo ra khác biệt lớn đến mức nào.

Cách đây không lâu, Mỹ là đất nước trì trệ. Còn giờ đây, Mỹ là quốc gia năng động và hấp dẫn nhất thế giới. Khi hàng nghìn doanh nghiệp mới liên tục được thành lập, còn các nhà máy, cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm mọc lên khắp nơi, chúng ta tạo thêm 70.000 việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng trong thời gian rất ngắn.

Nhà giao dịch tại sàn chứng khoán New York ngày 20/2. Ảnh: AFP

Mọi thứ đang ngày càng mở rộng, lớn mạnh và vững chắc hơn. Không ai có thể tin vào những gì họ đang chứng kiến. Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng thêm hơn 600.000 thùng mỗi ngày. Chúng ta cũng vừa tiếp nhận từ người bạn, đối tác mới là Venezuela hơn 80 triệu thùng dầu.

Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đang cao nhất mọi thời đại, bởi tôi đã giữ lời hứa "cứ khoan nữa đi". Số người Mỹ có việc làm nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử đất nước. Nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. 100% số việc làm được tạo ra dưới chính quyền của tôi đều thuộc khu vực tư nhân.

Chúng ta đã chấm dứt các chính sách D.E.I tại Mỹ.

Chúng ta đã cắt giảm số lượng kỷ lục quy định gây cản trở việc làm. Chỉ trong một năm, chúng ta đã đưa 2,4 triệu người Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, ra khỏi diện nhận trợ cấp tem phiếu thực phẩm.

Với tất cả những lý do đó, tối nay tôi khẳng định với các nghị sĩ quốc hội rằng tình trạng liên bang của chúng ta đang vững mạnh.

Như Tâm