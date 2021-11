Toàn thể các vong linh ra đi do đại dịch Covid 19

Việt Nam

Xin thành kính phân ưu cùng toàn thể các gia đình có người thân, anh em, bạn bè đã ra đi do đại dịch Covid 19.

Cầu mong cho toàn thể những vong linh ra đi do đại dịch Covid 19 được siêu thoát và luôn an vui nơi miền cực lạc.

Cầu mong cho mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid 19 cũng như các đại dịch, thiên tai, địch họa để không còn những mất mát to lớn, đau thương như đã có.

PDC