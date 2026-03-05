Toàn quốc đã hoàn thiện và khởi công 4.000 km cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các tuyến trục ngang.

Chủ trì họp ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định năm 2025 đi qua với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có giao thông vận tải. Kết quả này tạo đà, lực và niềm tin, khí thế cho năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên nhiều công trường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ. Có người 2-3 năm liên tiếp ăn Tết trên công trường, thi công xuyên Tết, theo đúng tinh thần "làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ", thi công "3 ca, 4 kíp", để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác.

Nhờ những nỗ lực đó, nhiều dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải như nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Cả nước hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuyến cao tốc Bắc Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật. Hiện cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km cao tốc. Thời gian tới, nhiều tuyến cao tốc trục ngang, đường sắt kết nối với sân bay Long Thành sẽ được đầu tư.

Tuyến chính cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua khu vực Hội Bài đã sơn kẻ đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng đưa vào khai thác, tháng 2/2026. Ảnh: Trường Hà

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, với mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu của những người vì lợi ích đất nước để góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án đã thông xe kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào khai thác, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới người thân những kỹ sư, công nhân đã thiệt mạng vì thiên tai trên công trường thời gian qua.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa thêm những cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ, thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, phát huy tối đa hiệu quả.

Theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược, cùng với hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu cùng với việc triển khai các dự án đã khởi công, các bộ ngành, địa phương cần đầu tư các tuyến kết nối và nâng cấp những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các địa phương và đơn vị báo cáo tiến độ, khả năng hoàn thành một số dự án đã thông xe kỹ thuật như Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP HCM và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, một số dự án hiện vẫn gặp khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Vũ Tuân