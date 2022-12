Toàn cảnh không gian triển lãm thời trang của Phuong My

Căn phòng thứ hai lấy cảm hứng chung của bộ sưu tập Xuân - Hè 2014 "Sense of Summer" với những màu sắc mang nét đặc trưng từ thiên nhiên mùa hạ. Phuong My trưng bày loạt thiết kế mang sắc pastel. Không gian tiếp theo tái hiện lại bộ sưu tập Xuân Hè 2015 mang tên "Petals". Căn phòng quy tụ những thiết kế có hoạ tiết in như bóng lá, hoa rớt trên nền vải và thay đổi hình dạng theo ánh sáng, gió và khung cảnh xung quanh.