Toàn bộ hành khách chuyến bay viết thư chúc mừng cậu bé khỏi ung thư

MỹKhi chuyến bay từ Dallas đến San Diego đi được nửa chặng, tiếp viên bất ngờ phát đi thông báo khác thường về một hành khách 2 tuổi.

"Hôm nay, trên chuyến bay của chúng ta có một hành khách rất đặc biệt. Đó là cậu bé anh hùng tên Anguiano", tiếp viên Carolyn Gallagher của hãng Southwest Airlines thông báo qua hệ thống loa. "Bé đã phải chiến đấu với một dạng ung thư cực kỳ hiếm gặp, và hiện chính thức khỏi bệnh".

Cả khoang vỗ tay chúc mừng. Bé Cruz Anguiano, ngồi giữa bố mẹ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúng tôi sẽ phát khăn giấy cho mọi người", Gallagher nói tiếp. "Chúng tôi rất mong mọi người, nếu có thể, hãy viết vài lời chúc mừng hoặc động viên gửi tới Anguiano và bố mẹ bé".

Bé Anguiano điều trị tại bệnh viện. Ảnh: WP

Theo hãng hàng không, gần như toàn bộ 160 hành khách đã nhận khăn giấy và viết lời nhắn cho bé Anguiano trên chuyến bay tháng trước. "Chỉ cần ai còn thức là đều có một tờ", Gallagher kể lại.

Có người vẽ hình, có người viết thơ, một số gửi những lời động viên. Một vài hành khách còn chia sẻ trải nghiệm chiến đấu với ung thư của chính mình.

Gallagher cho biết cô nghe từ một tiếp viên khác rằng bé Anguiano đang trên đường trở về San Diego sau 4 tháng điều trị ung thư tại New York, và tổ bay quyết định làm điều gì đó để đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt này. Trước đó, gia đình bé đã quá cảnh tại Dallas.

"Đó thực sự là một hành trình rất lớn lao để vượt qua, nhất là với một cậu bé mới 2 tuổi", Gallagher, mẹ của hai con nhỏ 4 và 5 tuổi, nói. "Tất cả chúng tôi đều nghĩ phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho bé".

Tiếp viên Gallagher thu thập lời nhắn hành khách gửi bé Anguiano. Ảnh: WP

Trước khi phát thông báo, tiếp viên Gallagher đã hỏi ý bố mẹ của bé Anguiano là Elisa và Miguel Anguiano để chắc chắn rằng họ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ câu chuyện của con trai với tất cả hành khách.

Họ cho biết bé Anguiano được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 vào tháng 7/2025, sau khi ban đầu các bác sĩ cho rằng những triệu chứng của bé chỉ là do trào ngược axit, táo bón và nhiễm trùng tai.

Bé đã trải qua nhiều đợt hóa trị tại San Diego trước khi cùng bố mẹ tới Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York vào tháng 11/2025 để phẫu thuật.

Khoảng một tháng sau ca phẫu thuật, các bác sĩ xác nhận bé Anguiano đã sạch tế bào ung thư vào ngày 9/1. "Đó là một phép màu", hai vợ chồng nói. "Tôi nhớ mình đã bật khóc khi bác sĩ báo tin. Cảm giác như vừa trúng số độc đắc".

Cruz vẫn sẽ tiếp tục thực hiện liệu pháp miễn dịch trong thời gian tới để giảm thiểu nguy cơ bệnh tái phát.

Những lời nhắn gửi hành khách dành cho bé Anguiano. Ảnh: WP

Elisa và Miguel đã bật khóc khi nghe tiếp viên đề nghị hành khách viết lời nhắn. Họ sau đó đọc từng lời cho con trai nghe.

"Anguiano! Anh bạn nhỏ, cháu thật sự là một anh hùng! Nghe nói cháu đã nỗ lực rất nhiều, chú thật sự rất tự hào vì cháu chưa từng bỏ cuộc!", hành khách tên Ryan viết. "Chúc mừng cháu. Cháu là anh hùng của chú!".

"Bác rất tự hào về cháu. Hãy tiếp tục mạnh mẽ, những ngày tươi sáng đang ở phía trước", một hành khách đã sống chung với ung thư 14 năm, viết.

"Tôi không thể đọc hết mà không khóc", Elisa nói, cho biết hai vợ chồng dự định sẽ cất những chiếc khăn giấy này trong một chiếc hộp kỷ niệm dành cho con trai. Cô tin rằng đến khi đủ lớn, cậu bé sẽ hiểu và trân trọng tình cảm của những người lạ dành cho mình. "Tôi sẽ không bao giờ vứt chúng".

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, Hill)