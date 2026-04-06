Tòa Italy tuyên Netflix tăng giá vô lý, phải hoàn tiền cho khách hàng

Tòa cho rằng việc Netflix đơn phương tăng giá là vi phạm Luật Bảo vệ người tiêu dùng, phải hoàn tiền cho khoảng 5 triệu khách, mỗi người 250-500 euro.

Netflix vừa phải đối mặt với một trong những vụ kiện pháp lý lớn nhất tại châu Âu, do Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Italy, Movimento Consumatori đệ trình.

Theo đó, tòa án ở Rome tuần trước phán quyết rằng việc tăng giá với người dùng ở Italy trong 7 năm qua là bất hợp pháp và yêu cầu công ty trả số tiền đã thu thừa từ năm 2017.

Cụ thể, khách đăng ký gói tiêu chuẩn đã bị tăng 4 euro mỗi tháng, từ 9,99 lên 13,99 euro (420.000 đồng); gói cao cấp bị tăng 8 euro mỗi tháng, từ 11,99 lên 19,99 euro (600.000 đồng)

Tùy theo gói cước, Netflix bị buộc hoàn lại cho mỗi người dùng ở Italy 250-500 euro.

Văn phòng Netflix tại Hollywood. Ảnh: El País

Nền tảng này bị xác định thay đổi giá mà không đưa ra lý do chính đáng trong hợp đồng - hành vi vi phạm Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng của Italy.

Luật bảo vệ người tiêu dùng của nước này yêu cầu các công ty phải nêu rõ lý do chính đáng khi sửa đổi các điều khoản hợp đồng.

Netflix đã tăng giá nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2024 mà không đưa ra lý do chính đáng rõ ràng trong hợp đồng.

Hàng triệu người được hoàn tiền

Tòa án buộc Netflix công bố phán quyết dài 49 trang trên trang web của mình. Phán quyết cũng sẽ được đăng tải trên các tờ báo quốc gia như Il Corriere della Sera và Il Sole 24 Ore.

Netflix trong vòng 90 ngày qua nhiều kênh phải thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng, bao gồm: email và thông báo công khai. Vi phạm phán quyết có thể bị phạt 700 euro mỗi ngày.

Quyết định này cũng yêu cầu Netflix phải giảm giá thuê bao hiện tại. Mức giảm giá phải phản ánh tổng mức tăng giá bất hợp pháp đã đạt được.

"Ví dụ, một khách hàng cao cấp đã kích hoạt gói đăng ký vào năm 2017 và hiện trả 19,99 euro sẽ được hưởng dịch vụ tương tự với giá 11,99 euro", theo bản án.

Phạm vi của phán quyết này rất lớn. Theo ước tính của các cơ quan quản lý và các tổ chức vận động đã có khoảng 5,4 triệu người dùng Netflix trong những năm gần đây.

Netflix đã lập tức kháng cáo phán quyết này.

Người phát ngôn của hãng cho biết: "Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi người tiêu dùng và tin rằng các điều khoản và điều kiện của chúng tôi luôn phù hợp với luật pháp và thông lệ của Italy".

Công ty đã sửa đổi các điều khoản của mình, có hiệu lực từ tháng 4/2025, nêu rõ điều kiện mà giá cả có thể thay đổi.

Netflix hiện có hơn 325 triệu người đăng ký trên toàn cầu và giá trị thị trường vượt quá 400 tỷ USD. Mặc dù phán quyết này chỉ áp dụng cho Italy nhưng tác động có thể lớn hơn khi tạo tiền lệ cho những vụ kiện tương tự ở các quốc gia khác.

Hải Thư (Theo El País, El Cronista)