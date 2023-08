Tọa đàm về nữ lãnh đạo tập đoàn công nghệ vượt rào cản

Tọa đàm Leader Talks có chủ đề "Women in Tech: Vượt qua những rào cản" với sự tham gia của bà Victoria Ossadnik, Giám đốc điều hành của E. ON; bà Phạm Thị Thu Diệp, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Công nghệ IBM Việt Nam; bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software; bà Prevuznakova (Cuhova) Lenka, Quản lý công nghệ tại FPT Slovakia.

Chương trình diễn ra với ba phần chính gồm: Hành trình đến với công nghệ; Truyền cảm hứng cho nữ giới và Tầm nhìn. Ở phần đầu, các nữ CEO sẽ chia sẻ sẻ về hành trình đến với công nghệ, thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp, hay những yếu tố để đạt thành công như hiện tại.

Các nữ lãnh đạo chia sẻ cơ duyên đến với ngành công nghệ. Ảnh; Tùng Đinh

Trong nội dung Truyền cảm hứng, các khách mời sẽ cùng tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực công nghệ còn hạn chế; cơ hội để phái đẹp theo đuổi và phát triển trong lĩnh vực này; hay những lợi thế mà phụ nữ cần nắm bắt và chuẩn bị để có thể theo đuổi, phát triển sự nghiệp.

Đặc biệt, ở phần Tầm nhìn, thông tin về những thành tựu của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ sẽ được các khách mời chia sẻ với mong muốn khuyến khích và tạo động lực cho phụ nữ tự tin đón nhận thế giới công nghệ đang phát triển không ngừng.

Qua các phiên trao đổi, câu chuyện từ các nữ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để phụ nữ mạnh dạn dấn thân vào ngành công nghệ, đồng thời chứng minh rào cản không tồn tại dù bạn là ai, xuất phát điểm ra sao.

Bà Chu Thị Thanh Hà là Chủ tịch FPT Software từ tháng 3/2020. Bà đưa ra chiến lược và thực hiện việc nâng cao sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập tại nơi làm việc. Trong gần 30 năm qua, bà đã đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý khác nhau tại Tập đoàn FPT và các công ty thành viên như FPT Telecom, FPT Retail và FPT Software.

Bà Phạm Thị Thu Diệp đảm nhận vị trí Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Công nghệ IBM Việt Nam từ tháng 1/2021. Bà chịu trách nhiệm lãnh đạo và phát triển kinh doanh, bao gồm tăng cường sự hiện diện và quan hệ đối tác của IBM với khách hàng và đối tác trong các ứng dụng đám mây lai mở và chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên nền tảng phần mềm nhận thức.

Các diễn giả tại sự kiện "Women in Tech".

Bà Victoria Ossadnik, thành viên của Ban điều hành E. ON SE từ tháng 4/2021, chịu trách nhiệm về chiến lược công nghệ thông tin và số hóa của tập đoàn, cụ thể là các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, tư vấn nội bộ, an ninh mạng và đổi mới. E. ON, một công ty năng lượng quốc tế có trụ sở tại Đức, tập trung vào lưới điện thông minh và các giải pháp khách hàng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở châu Âu.

Bà Lenka Prevuznakova, Quản lý công nghệ tại FPT Slovakia. Bà bắt đầu sự nghiệp tại PayPal từ 2009. Năm 2016, bà gia nhập Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia với tư cách là Quản lý Sự cố cấp cao. Tháng 12/2021, bà trở thành Quản lý công nghệ tại FPT Slovakia.