Tọa đàm “Giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững”

9h45 Cần bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Tiếp nối chương trình hội nghị, Tiến sĩ Ngô Thị Thuý Hường, Giảng viên Khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường, Trưởng nhóm nghiên cứu Hoá môi trường và Độc học sinh thái, Trường đại học Phenikaa chia sẻ bài tham luận "Phát triển - Môi trường - Sức khoẻ: Giải pháp nào cho phát triển bền vững?".

Tiến sĩ Ngô Thị Thuý Hường, Trưởng nhóm nghiên cứu Hoá môi trường và Độc học sinh thái, Đại học Phenikaa. Ảnh: Giang Huy

Mở đầu bài tham luận, nữ tiến sĩ chia sẻ về chất ô nhiễm trong môi trường, phổ biến tại các lưu vực sông ở Việt Nam là các kim loại (Zn, Cu, Pb, Cd, etc.) và các chất hữu cơ khó phân hủy như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, PCB, dioxins... từ nhiều hoạt động như khai thác mỏ và hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân cũng đốt rác thải tự phát, quá trình tự nhiên trong hệ sinh thái. Điều này ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh ở các mức độ: phân tử, hóa sinh, cơ quan, cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, canh quan, sinh quyển.

"Con người là phần không thể thiếu của hệ sinh thái. Khi bị mất đi một mắt xích trong hệ sinh thái khiến hệ sinh thái mất tính bền vững, càng mất nhiều mắt xích thì hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Con người vừa là nguyên nhân vừa là đối tượng hứng chịu", bà Ngô Thị Thuý Hường nói.

Trước những thách thức đó, nhóm thực hiện nghiên cứu giảm thiểu dioxins ở đất, trầm tích và các chuỗi thức ăn bị nhiễm dioxins. Cụ thể, nhóm thực hiện "Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - Áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa". Tiếp đó là nghiên cứu "Ứng dụng cỏ vetiver ở quy mô thực tế nhằm giảm nhẹ ô nhiễm dioxin trong đất tại sân bay Biên Hòa" do PEER/USAID tài trợ. Dự án này kết thúc hồi tháng 2/2023, kết quả cho thấy, công nghệ xử lý ô nhiễm dioxins bằng thực vật được phát triển và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi cho những vùng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy.

Tiến sĩ Thuý Hường chia sẻ về tác động tiềm ẩn của các chất ô nhiễm trong môi trường. Ảnh: Giang Huy

Hướng nghiên cứu thứ 2 của nhóm là tìm câu trả lời cho những dòng sông "chết". Một trong những chất phổ biến tại các dòng sông ô nhiễm là kim loại nặng (Pb, Cd, Ni, Cr, Cu...). Lượng chất thải đưa ra quá nhiều khiến khả năng tự làm sạch của hệ sinh thái không đáp ứng được, khiến nhiều sinh vật không thể sinh sống. Nhóm bắt đầu dự án "Điều tra nghiên cứu và đánh giá sự tích tụ sinh học của kim loại nặng trên một số loài cá kinh tế trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và sự ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng thuỷ sản trong lưu vực sông", tiếp đó là nghiên cứu "Đặc điểm phơi nhiễm kim loại đối với các loài cá nước ngọt quan trọng ở lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Việt Nam", do VLIR-UOS, Bỉ tài trợ năm 2019-2020. Cuối cùng là dự án Đánh giá nồng độ sinh khả dụng của As và Hg tại một số khu vực của lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và các tác động tiềm ẩn đối với động vật thủy sinh", do VLIR-UOS, Bỉ tài trợ năm 2020-2021. Nhóm nghiên cứu kết luận, kim loại trong trầm tích gây ra rủi ro cao đối với hệ sinh thái và sức khoẻ người tiêu thụ (qua cá chép, cá rô phi), đặc biệt bởi Cd và Pb.

Điểm nóng khác là ô nhiễm vi nhựa. Các loại vi nhựa tồn tại trong nhiều dạng khác nhau. Vi nhựa tồn tại trong môi trường, gây ra nhiều mối nguy. Theo bà Hường, vi nhựa ảnh hưởng cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường nước, truyền chất độc đến chuỗi thức ăn cho con người và sinh vật. Người ta tìm thấy vi nhựa trong các loại động vật thuỷ sinh, phù du, nhuyễn thể và thậm chí tìm thấy vi nhựa tồn tại trong nhau thai người. Bà Hường khẳng định, vấn đề này cần được nghiên cứu để xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp cần xây dựng luật nhằm giúp giảm thiểu mối nguy từ ô nhiễm cho các loài thủy sinh vật và sau đó là con người.

Trường Đại học Phenikaa đã hợp tác Đại học Heriot-Watt (Anh) để nghiên cứu về ảnh hưởng ô nhiễm vi nhựa ở đại dương lên một số nền kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Dự án mới bắt đầu từ 2022, tiến hành thu mẫu ở bờ biển Việt Nam và đang được phân tích. Song song với việc nghiên cứu, cần đào tạo nguồn lực cho tương lai để phục vụ phát triển bền vững cũng như nâng cao nhận thức của mọi người, bà Hường nhận định. Trường đại học Phenikaa đã phát triển ngành học Sức khoẻ môi trường và Phát triển bền vững, đồng hành với các sinh viên nghiên cứu khoa học, học sinh phổ thông trong việc nâng cao nhận thức.

Theo bà Hường, để có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc cần nhận thức được mối nguy đến từ môi trường đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Xây dựng và duy trì một môi trường sống lành mạnh. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài các chính sách, luật pháp, cần thiết phải đưa giáo dục về môi trường vào trong trường học.