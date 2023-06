Tòa Australia yêu cầu quan chức Nga rời khu đất xây sứ quán

Tòa thượng thẩm Australia ra phán quyết yêu cầu Nga rời khu đất xây sứ quán, ít nhất cho đến khi cung cấp lập luận pháp lý chi tiết hơn.

Thẩm phán tòa thượng thẩm Australia Jayne Jagot hôm nay bác yêu cầu của Đại sứ quán Nga về việc ban hành lệnh cấm Australia xâm nhập khu đất Moskva dự kiến xây cơ sở ngoại giao mới ở thủ đô Canberra. Phán quyết cũng yêu cầu quan chức được Nga cử đến án ngữ khu đất phải rời đi.

Sau phán quyết của tòa, quan chức Nga đã rời khỏi địa điểm bằng xe ngoại giao.

"Tòa án đã phán quyết rõ ràng rằng không có cơ sở pháp lý nào cho Nga tiếp tục hiện diện tại địa điểm đó vào lúc này. Chúng tôi hy vọng Nga sẽ thực thi phán quyết của tòa", Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói với phóng viên.

Luật sư Elliot Hyde, đại diện cho sứ quán Nga, cho biết không có bất kỳ phương hại nào đối với công chúng hoặc an ninh của Australia trong việc Nga hiện diện tại khu đất xây sứ quán vào thời điểm này.

Quan chức sứ quán Nga tại khu đất dự kiến xây cơ sở ngoại giao mới ở Canberra, Australia cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Nga năm 2008 ký hợp đồng thuê khu đất gần tòa nhà quốc hội của Australia ở thủ đô Canberra và dự định xây đại sứ quán mới tại đây. Chính phủ Australia sau đó tìm nhiều cách chấm dứt hợp đồng cho thuê này nhưng không thành.

Thủ tướng Albanese ngày 15/6 cho biết chính phủ sẽ ngăn Nga xây đại sứ quán mới gần tòa nhà quốc hội do những lo ngại về an ninh quốc gia. Australia cũng ban hành đạo luật mới nhằm hủy hợp đồng cho thuê lô đất với thời hạn 99 năm.

Luật mới không ngăn Nga xây cơ sở ngoại giao ở Australia, chỉ yêu cầu không được quá gần quốc hội. Luật cũng thừa nhận Nga có thể đủ điều kiện nhận bồi thường tài chính.

Đại sứ quán Nga tuyên bố sẽ hoàn thành việc xây dựng tòa sứ quán, bất chấp sự phản đối của Australia. Điện Kremlin chỉ trích Australia đi theo con đường "bài Nga" và cảnh báo sẽ xem xét biện pháp đáp trả.

Đại sứ quán Nga ngày 23/6 xác nhận cử một nhân viên tới địa điểm "để đảm bảo an toàn" cho cấu trúc được dựng lên nhằm phục vụ các dịch vụ lãnh sự, cũng như giữ vật liệu xây dựng. Thủ tướng Albanese cùng ngày phản đối sự hiện diện của quan chức ngoại giao Nga, nhưng bác đề xuất của phe đối lập về việc trục xuất người đó ra khỏi khu đất, do "đây không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

