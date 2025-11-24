Tòa án Italy hứng chỉ trích vì ngăn cặp vợ chồng nuôi 3 con trong rừng

Tòa án ở L'Aquila ra lệnh đưa ba đứa con của vợ chồng Trevallion khỏi ngôi nhà trong rừng, dẫn đến phản ứng dữ dội của quan chức và công chúng.

Tòa án vị thành niên ở thành phố L'Aquila, miền trung Italy, ngày 20/11 ra phán quyết rằng lối sống khác biệt của cặp vợ chồng Nathan Trevallion và Catherine Birmingham gây nguy hại cho sức khỏe ba đứa con của họ. Theo đó, tòa lệnh phải đưa bé gái 8 tuổi và hai bé trai sinh đôi 6 tuổi vào diện chăm sóc bảo vệ.

Catherine Birmingham được phép đi cùng các con đến nơi ở mới, sau khi luật sư của họ thuyết phục được nhân viên xã hội rằng sự hiện diện của cô là cần thiết để hạn chế tổn thương cho các bé khi xa cách bố mẹ.

"Đó là đêm khổ sở nhất trong đời tôi. Con cái bị tước đoạt khỏi cha mẹ là nỗi đau lớn nhất. Thật bất công", Trevallion nói hôm 21/11.

Sau phán quyết của tòa, xe tuần tra của cảnh sát đã đưa các bé khỏi căn nhà ở Abruzzo đến cơ sở chăm sóc do giáo hội quản lý. Luật sư Giovanni Angelucci của gia đình cho biết cha mẹ bị hạn chế tiếp xúc với các bé. Theo luật sư, gia đình sẽ kháng cáo trong tuần này.

Vợ chồng Nathan Trevallion và Catherine Birmingham bên các con trong ngôi nhà của họ ở vùng núi Abruzzo, Italy. Ảnh: Catherine Birmingham

Trevallion, 51 tuổi, cựu đầu bếp chuyên nghiệp người Anh, và Birmingham, 45 tuổi, cựu huấn luyện viên cưỡi ngựa người Australia, đã mua trang trại ở vùng núi Abruzzo, Italy vào năm 2021. Họ nuôi ba đứa con trong điều kiện không có điện, nước hay khí đốt từ hệ thống công cộng.

Thay vào đó, gia đình 5 người sử dụng năng lượng mặt trời, nước giếng và thực phẩm tự trồng. Các bé học tại nhà và hầu như không có cơ hội giao lưu với những đứa trẻ khác.

Tòa án nêu trong phán quyết rằng gia đình Trevallion đang trong hoàn cảnh khó khăn vì ngôi nhà của họ không có nhà vệ sinh, họ không giao lưu xã hội, không có thu nhập ổn định và trẻ em không được đi học.

Hoàn cảnh của gia đình Trevallion bắt đầu thu hút sự chú ý của cảnh sát vào năm ngoái, khi cả gia đình nhập viện vì ăn phải nấm độc. "Từ lúc đó, mọi thứ trở thành cơn ác mộng", Trevallion cho hay.

Sự việc đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt ở Italy về lối sống khác biệt và tính đến ngày 23/11, hàng chục nghìn người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến để các bé được đoàn tụ với cha mẹ.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng việc đưa các bé khỏi nơi ở là "đáng báo động" và đã gọi điện cho Bộ trưởng Tư pháp Carlo Nordio về sự việc. Phó thủ tướng Matteo Salvini cũng chỉ trích phán quyết của tòa.

"Thật đáng xấu hổ khi nhà nước can thiệp vào giáo dục tư nhân và các lựa chọn cuộc sống cá nhân, tước đoạt trẻ em khỏi gia đình coi Italy là quốc gia chào đón họ", ông Salvini nói, thêm rằng ông sẽ tới thăm gia đình Trevallion trong tuần này.

Giuseppe Masciulli, thị trưởng thị trấn Palmoli ở Abruzzo, cũng lên án phán quyết của tòa. "Tôi cũng là người cha nên tôi vô cùng bàng hoàng", ông nói và bày tỏ tin tưởng tình hình có thể được giải quyết nếu gia đình cam kết đáp ứng một số yêu cầu nhất định, như lắp đặt hệ thống nước máy và gặp gỡ trường học địa phương hàng tuần để đánh giá tiến độ học tập của các bé.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNN)