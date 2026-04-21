Tòa án: Chưa thể xác định cựu phó chủ tịch phường khởi xướng dùng ma túy

Hà NộiPhạm Quang Thiện, cựu chủ tịch phường Phú Lãm, bị phạt 7 năm tù song tòa đánh giá không có cơ sở xác định ông này hay người đi cùng khởi xướng dùng ma túy với hai nữ tiếp viên.

Chiều 21/4, sau hai ngày xét xử, ông Thiện, 48 tuổi, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ), bị TAND Hà Nội tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại Hoàng Kim - quán karaoke tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì. VKS trước đó đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù.

Cựu phó chủ tịch phường được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích tốt trong công tác, gia đình có người có công với cách mạng.

Trước quan điểm ông Thiện có phải là người khởi xướng tổ chức sử dụng ma túy hay không, HĐXX nhận định tài liệu vụ án, lời khai của các bị cáo cho thấy chưa có cơ sở vững chắc xác định ông này có vai trò khởi xướng.

Cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) Phạm Quang Thiện tại phiên tòa. Ảnh: Danh Lam

Ông Thiện và người đi cùng (bị cáo Lại Quốc Việt) cùng sử dụng rượu bia, đi chơi cùng nhau nên cả hai đồng phạm về tội tổ chức sử dụng ma túy với tính chất như nhau. Việt trực tiếp liên hệ đặt nhà nghỉ, mua ma túy, gọi tiếp viên, hai người thỏa thuận sau đó chia tiền.

Ông Thiện ban đầu khai rủ Việt đi chơi ma túy. Song sau đó, cựu phó chủ tịch phường thay đổi lời khai, nói do say nên không nhớ ai là người khởi xướng. Trong khi Việt giữ nguyên lời khai và khẳng định Thiện khởi xướng rủ đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Do đó, HĐXX tuyên Việt 7 năm 6 tháng tù. Hai nữ nhân viên sử dụng ma túy cũng họ bị phạt 7 năm và 4 năm tù, cùng tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh, 36 tuổi và Đặng Thế Chung, 34 tuổi, bị tuyên 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt của mỗi người 17 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm vợ Chung, người mua bán, khách tổ chức chơi ma túy, nhân viên quán... bị phạt 18 tháng án treo đến 24 năm tù.

HĐXX đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn và gây bức xúc trong dư luận. Hành vi của chủ quán Hoàng Kim có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Theo bản án, hai chị em Chung và Linh kinh doanh karaoke - nhà nghỉ Hoàng Kim, kết hợp bán ma túy và tổ chức phòng VIP cho khách chơi hàng cấm. Họ thuê nhân viên nam để cảnh giới, giao ma túy cho khách và sắp đặt dụng cụ, thuê nhân viên nữ để phục vụ khách khi bay lắc. Họ thu của khách 450.000 đồng/giờ hoặc 2,5 triệu đồng/12 giờ.

Phó chủ tịch Thiện "sa chân" vào động bay lắc này sau khi ăn nhậu, hát karaoke đến nửa đêm. Việt liên hệ Linh - chủ quán Hoàng Kim, dặn chuẩn bị phòng và ma túy cùng hai "tay vịn", giá tổng 7 triệu đồng. Việt trả tiền trước, Thiện thỏa thuận sẽ chia tiền với bạn sau.

Họ cùng hai nữ nhân viên dùng hết hai viên "ma túy kẹo" và 1,5 chỉ ma túy Ketamine, đến 3h sáng hôm sau, 8/6/2025, bị công an bắt quả tang.

Hải Thư