Học viện Quân y công bố phương án tuyển sinh năm 2026

Học viện Quân y tuyển 250 học viên hệ dân sự, bên cạnh hệ quân sự; các tổ hợp xét tuyển gồm A00, B00 và D07.

Học viện Quân y ngày 30/1 cho biết với hệ dân sự, chỉ tiêu gồm 200 với ngành Y khoa và 50 ngành Dược học, bằng ba phương thức: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM; điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hệ quân sự, Học viện Quân y cũng sử dụng ba phương thức trên, song dự kiến xét thêm từ điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Hiện, Bộ Quốc phòng chưa thông tin chi tiết về kỳ thi riêng này. Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh chiều qua, Bộ nêu chủ trương tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính từ năm nay.

Chỉ tiêu hệ quân sự của Học viện Quân y sẽ do Bộ Quốc phòng quy định. Thí sinh trong độ tuổi 17-21. Yêu cầu chiều cao, cân nặng với thí sinh nam là 1,63 m, nặng 50 kg trở lên. Tiêu chí với nữ là 1,54 m và nặng 48 kg trở lên. Tất cả không cận thị quá 3 đi-ốp, phải sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự cấp phường.

Điểm chuẩn Học viện Quân y 3 năm qua

Về tổ hợp xét tuyển, với cả hệ dân sự và quân sự, Học viện Quân y xét ba tổ hợp với ngành Y khoa là A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D07 (Toán, Hóa, Anh). Ngành Dược học không tuyển B00.

Học viên Học viện Quân y. Ảnh: Học viện cung cấp

Học viện Quân y là trung tâm y học hàng đầu của quân đội và là một trong các đại học trọng điểm của Việt Nam. Điểm chuẩn vào trường luôn cao nhất khối trường quân đội, lên tới 30 vào năm ngoái. Với hệ dân sự, điểm chuẩn ở mức 23,93-27,33.

Dương Tâm