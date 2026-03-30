Đại học Công đoàn mở ngành Trí tuệ nhân tạo, quy đổi IELTS từ 5.0

Năm 2026, trường Đại học Công đoàn mở 7 ngành mới, trong đó có Trí tuệ nhân tạo, dùng 22 tổ hợp và quy đổi IELTS từ 5.0.

Trrường dự kiến tuyển 2.989 sinh viên, tăng hơn 250 so với năm ngoái. Các chương trình mới là Kinh doanh quốc tế, Công nghệ tài chính, Kiểm toán, Kinh tế số, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Tâm lý học và Trí tuệ nhân tạo, đều thuộc hệ đại trà.

Ngoài các tổ hợp cũ, năm nay, trường xét tuyển thêm bằng khối X05 (Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) và X71 (Ngữ văn, Lịch sử, Tin học).

5 phương thức tuyển sinh là: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp, xét điểm thi Đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và theo đơn đặt hàng.

Với phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc tương đương được quy đổi thành 8 điểm.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ của trường Đại học Công đoàn năm 2026 như sau:

Tổ hợp xét tuyển trường Đại học Công đoàn năm 2026

Năm học 2026-2027, học phí trường Đại học Công đoàn dự kiến là 20,85-25,85 triệu đồng với chương trình đại trà - tăng nhiều nhất 5 triệu so với năm ngoái. Với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), học phí là 32 triệu đồng một năm, tăng 2 triệu.

Điểm chuẩn năm ngoái của trường dao động 18,2-27,2/30, cao nhất là ngành Truyền thông đại chúng. Ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh hệ IPOP tính điểm hệ số 2 môn tiếng Anh, lấy 24,97 và 22,55/30 điểm.

Sinh viên trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Fanpage trường

Khánh Linh