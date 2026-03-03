Tổ hợp tiện ích sống, làm việc, giải trí tại Charmora City

Khánh HòaDự án Charmora City quy hoạch theo mô hình thành phố đảo quốc tế, tích hợp không gian ở, làm việc và giải trí, bổ sung nguồn cung nhà ở đô thị quy mô chất lượng tại Nha Trang.

Quy hoạch ba đảo chức năng giữa trung tâm

Khác với mô hình khu đô thị truyền thống, dự án được quy hoạch theo cấu trúc đảo giữa trung tâm, gồm ba phân khu chức năng: đảo Bắc (hành chính), đảo Trung (vui chơi giải trí) và đảo Nam (an cư). Cách tổ chức không gian này hướng tới phân bổ lưu lượng cư dân và du khách hợp lý, đồng thời tạo bản sắc riêng cho từng khu vực.

Quy hoạch ba đảo với các chức năng riêng biệt. Ảnh: Sun Property

Tổng thể dự án hình thành trên nền 60 ha mặt nước kết hợp 47 ha công viên cảnh quan. Hệ sinh thái mặt nước đan xen mảng xanh tạo nên cấu trúc mở, gia tăng diện tích không gian công cộng và góp phần điều hòa vi khí hậu.

Trong đó 9 công viên chủ đề được bố trí xuyên suốt ba đảo, trong đó có công viên ngập nước, hồ trung tâm và hệ kênh cảnh quan. Các tiện ích này vừa đảm nhiệm vai trò sinh thái, vừa mở rộng không gian trải nghiệm tại Charmora City Nha Trang như tản bộ, chèo kayak, tổ chức hoạt động cộng đồng ngoài trời.

Dự án hướng đến không gian sống cân bằng. Ảnh: Sun Property

Trung tâm giải trí và không gian wellness nội khu

Tại Đảo Trung, các tuyến phố mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật được phát triển theo mô hình đại lộ trải nghiệm. Cư dân và du khách có thể khám phá chuỗi nhà hàng, café, boutique thời trang, không gian sáng tạo nghệ thuật, tham gia các sự kiện trình diễn ánh sáng, show diễn nghệ thuật kết hợp hiệu ứng pháo hoa, lễ hội... Ngoài ra, mô hình chợ nổi sẽ tái hiện văn hóa giao thương sông nước, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đô thị.

Điểm nhấn khác tại dự án Charmora City là tiện ích khoáng nóng tự nhiên vào tận nội khu ở đảo Nam. Hệ thống Onsen kết hợp công viên trị liệu hình thành tổ hợp chăm sóc sức khỏe theo xu hướng "wellness living".

"Mỗi tiện ích đều là một mắt xích quan trọng trong tổng thể quy hoạch thành phố đảo quốc tế. Các không gian cảnh quan, thương mại, giải trí, chăm sóc sức khỏe và văn hóa được liên kết mạch lạc, tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Những show diễn nghệ thuật kết hợp hiệu ứng pháo hoa. Ảnh: Sun Property

Khánh Hòa ghi nhận tốc độ tăng trưởng du lịch tích cực sau khi sáp nhập với Ninh Thuận. Dịp Tết vừa qua, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ. Theo dự báo, năm nay địa phương có thể đón 18,8 triệu lượt khách, hướng tới doanh thu 77.000 tỷ đồng.

Sự gia tăng lượng khách tạo áp lực lên hạ tầng lưu trú và dịch vụ đô thị. Tuy nhiên, theo Sun Group, thị trường vẫn thiếu các khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ, có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và chi tiêu du lịch.

Trong bối cảnh đó, mô hình tích hợp nhà ở, thương mại, hành chính, giải trí và không gian cộng đồng tại Charmora City được xem là hướng phát triển mới, phù hợp với nhóm cư dân toàn cầu và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Nha Trang, vốn có nhu cầu kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Nha Trang thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm. Ảnh: Minh Tú

Đơn vị phát triển dự án cho biết, định hướng "Live - Work - Play" được cụ thể hóa thông qua quy hoạch đa chức năng và vận hành theo chuẩn dịch vụ đồng bộ của thương hiệu Sun Paradise Land. Hệ tiện ích all-in-one không chỉ nhằm gia tăng giá trị sử dụng, mà còn tạo nền tảng khai thác kinh doanh dịch vụ dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc, các dự án có quy hoạch bài bản và khả năng tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh được đánh giá có lợi thế cạnh tranh. Với cấu trúc thành phố đảo và tổ hợp tiện ích quy mô lớn, Charmora City được kỳ vọng bổ sung nguồn cung mới cho bất động sản Nha Trang, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị biển trong giai đoạn tới.

Song Anh