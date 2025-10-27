Tổ hợp thương mại, giải trí hơn 12.800 m2 tại Lâm Đồng

Imperial Đà Lạt nằm trên trục đường Hùng Vương gồm chuỗi tiện ích thương mại, giải trí cùng 24 căn shophouse Imperial Shop; dự kiến vận hành từ tháng 12 năm nay.

Tổ hợp có quy mô hơn 12.800 m2, nằm ở số 57-59 Hùng Vương, khu vực giao thương nhộn nhịp của phường Lâm Viên - Đà Lạt. Vị trí này giúp kết nối thuận tiện với trung tâm và các địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây cũng là một trong những khu vực duy trì nhịp hoạt động cả ngày lẫn đêm với lượng khách tham quan quanh năm.

Phối cảnh tổng thể dự án Imperial Đà Lạt. Ảnh: Petrolimex Lâm Đồng

Chuỗi tiện ích nội khu gồm trung tâm hội nghị Imperial Convention Center, khu vui chơi có thưởng Imperial Casino, tổ hợp suối khoáng - spa trị liệu phong cách Nhật Bản Imperial Onsen, khu giải trí đêm Imperial Nightlife Club, rạp chiếu phim Imperial Cinema... Hệ tiện ích nhằm kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, qua đó hỗ trợ hoạt động khai thác mặt bằng.

Giữa tổ hợp này, Imperial Shop cung cấp 24 căn với diện tích linh hoạt từ 56,91 đến 175,13 m2. Mỗi căn hướng tới mô hình boutique, phù hợp kinh doanh, cho thuê hoặc kết hợp lưu trú ngắn hạn tùy nhu cầu khai thác.

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Đông Dương, không gian tại đây được thiết kế như những boutique sang trọng, kết hợp nét cổ điển với tiêu chuẩn vận hành hiện đại. Dự án hướng tới trải nghiệm đa dạng, bao gồm kinh doanh, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Trung tâm hội nghị quốc tế Imperial Convention Center. Ảnh: Petrolimex Lâm Đồng

Imperial Palace, tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ do Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Petrolimex Lâm Đồng đầu tư. Công ty này là đơn vị thành viên của Hacom Holdings, tập đoàn hoạt động hơn 20 năm trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản, hạ tầng và năng lượng tái tạo, đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Dự án Imperial Đà Lạt vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ của thương hiệu Best Western (BW Premier Collection) - một trong những thương hiệu khách sạn quốc tế có mặt tại hơn 100 quốc gia. Việc áp dụng hệ tiêu chuẩn này được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng vận hành, đảm bảo trải nghiệm dịch vụ và gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu trong dài hạn.

Các căn Imperial Shop được thiết kế đồng bộ và sở hữu vị trí kinh doanh đắc địa. Ảnh: Petrolimex Lâm Đồng

Đơn vị phát triển cho biết, nguồn cung nhà phố thương mại tại phường Lâm Viên - Đà Lạt không còn nhiều. Imperial Đà Lạt được kỳ vọng bổ sung nguồn cung sản phẩm thương mại cao cấp, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, du lịch của địa phương, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản trung tâm có khả năng khai thác thực tế.

Song Anh