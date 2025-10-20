Tổ hợp sân golf gần 24.800 tỷ đồng giáp vịnh Bái Tử Long dự kiến vận hành từ 2029

Quảng NinhTổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn của HD Mon dự kiến triển khai trong 6 năm, vận hành từ 2029.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn thuộc khu vực Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Vị trí này giáp vịnh Bái Tử Long và trục đường 334.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Hải Đăng, thành viên của HDMon Holdings. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật.

Dự án có quy mô gần 300 ha, trong đó có gần 130 ha đất cần giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cho biết đã thực hiện đền bù được hơn 117 ha, còn lại 12,6 ha của 25 hộ dân dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Khi hoàn thành, tổ hợp này dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú mỗi ngày và 9.800 cư dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.800 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), khai thác trong 70 năm. Tiến độ triển khai từ quý IV/2025, dự kiến vận hành vào quý IV/2029.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án được bố trí hơn 53 ha dành cho công trình du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; khoảng 57 ha xây sân golf 18 hố. Dự án có 17 ha đất thương mại dịch vụ, 31 ha cho các công trình nhà ở, còn lại là quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...

Nguồn cung sản phẩm gồm 263 căn biệt thự cao 3 tầng; 303 căn shophouse cao 4-5 tầng cùng 7 lô đất xây chung cư hỗn hợp thương mại dịch vụ 12-25 tầng, cung cấp hơn 1.700 căn. Dự án còn được bố trí hai ô đất xây nhà ở xã hội cao 7 tầng với 950 căn.

Với công trình du lịch nghỉ dưỡng, chủ đầu tư sẽ xây 1.200 căn hộ khách sạn, resort với mật độ xây dựng tối đa 40%, cao 14 tầng.

Phối cảnh tổng thể Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn. Ảnh: CĐT

Tổng thể dự án chia thành 7 phân khu. Khu A phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng biển và giải trí cao cấp nằm phía nam đường ven biển. Điểm nhấn của phân khu là đảo nhân tạo cách bờ khoảng 100 m cùng khu tổ chức sự kiện, bảo tồn di chỉ khảo cổ. Khu B, E, F bố trí khu hỗn hợp du lịch dịch vụ, nhà ở như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà vườn, shophouse, căn hộ cao tầng cùng tiện ích như khu công viên, làng du lịch, tiện ích phục vụ sân golf.

Khu C phát triển khu du lịch sinh thái và giải trí núi Ao Tiên với các hoạt động như tham quan núi, spa sinh thái, trạm nghỉ, cáp trượt... Riêng khu D bố trí tổ hợp sân golf 18 hố, diện tích 60 ha gắn với cảnh quan núi Ao Tiên.

Nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn có nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên... Địa phương này được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp đến 2030.

Với nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, Vân Đồn từng là điểm nóng bất động sản nhất là loại hình đất nền giai đoạn 2018-2019. Hiện nay, cùng với diễn biến chung, thị trường này trong giai đoạn dần phục hồi.

Ngọc Diễm