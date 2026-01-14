Đại học Công nghiệp Hà Nội thêm 5 tổ hợp mới

Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) mở mới ngành về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tăng 5 tổ hợp có Văn, Toán, Vật lý.

Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 14/1 cho biết bốn ngành mở mới gồm Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cho 71 ngành và chương trình là 8.300, tăng khoảng 300 với năm 2025.

Cùng đó, trường xét tuyển bằng 19 tổ hợp. So với năm ngoái, Đại học Công nghiệp Hà Nội bỏ xét tổ hợp X27 (Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp), đồng thời chấp nhận thêm 5 tổ hợp mới, gồm A02 (Toán, Lý, Sinh), C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), X05 (Toán, Lý, Giáo dục kinh tế pháp luật).

14 tổ hợp còn lại không thay đổi.

Năm phương thức tuyển sinh được giữ ổn định. Đó là xét tuyển thẳng (1), xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm theo tổ hợp (2), dựa vào kết quả thi tốt nghiệp (3), dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (4) và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (5).

Điều kiện đăng ký dự tuyển với ba phương thức 2, 4 và 5 là điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp đạt từ 7 trở lên.

Danh sách ngành, phương thức và tổ hợp tuyển sinh 2026 của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, tháng 11/2025. Ảnh: Fanpage nhà trường

Công nghiệp Hà Nội trở thành đại học thứ 12 của Việt Nam vào tháng 11/2025. Trường có ba cơ sở, với tổng diện tích gần 50 ha. Trong đó, hai cơ sở ở Hà Nội và một ở Ninh Bình (Hà Nam cũ), quy mô đào tạo khoảng 35.000 người học, thuộc diện đông nhất cả nước.

Năm ngoái, điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 18 đến 26,27/30, trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất; còn lại phổ biến 20-23 điểm.

Thanh Hằng