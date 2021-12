Khác với những khu nghỉ dưỡng thông thường, Integrated Resort là tên gọi của mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp "all in one". Chỉ cần tới một địa điểm duy nhất, du khách sẽ được trải nghiệm tất cả những dịch vụ đa dạng như khách sạn, các cơ sở hội nghị, chương trình giải trí, khu trình diễn nghệ thuật, khu thương mại, tuyến phố mua sắm, nhà hàng sang trọng.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng được nhắc đến nhiều hơn trong những năm gần đây. Đơn vị phát triển dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là Tập đoàn Danh Khôi đã đưa mô hình Integrated Resort vào trong thiết kế và hệ thống tiện ích của dự án. Điều đặc biệt, tổ hợp nghỉ dưỡng còn hướng đến trải nghiệm nghệ thuật, lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang lừng danh Vogue, đón đầu xu hướng mới về thị hiếu du lịch của thế hệ Millennials. Theo đó, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là dự án tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort tại Việt Nam.

Nếu như các dự án nghỉ dưỡng truyền thống tập trung vào các tính riêng tư, biệt lập, yên tĩnh, cảnh thiên nhiên đẹp thì dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western lại được kết hợp thêm nhiều tiêu chuẩn đắt giá về tính ứng dụng, đề cao sự năng động, thời thượng, phù hợp với thị hiếu du lịch của người trẻ thành đạt yêu thích trải nghiệm. Trân trọng cảm xúc, đặt con người vào trọng tâm phục vụ, đó chính là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt hành trình kiến tạo nên Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western của nhà phát triển dự án.

Học hỏi từ các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới được nâng tầm nhờ tầm nhìn đẹp, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western có sự kết nối trọn vẹn với thiên nhiên khi sở hữu bãi tắm riêng tại Mỹ Khê – một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh (do tạp chí Forbes bình chọn), đồng thời hướng tầm nhìn trực diện vịnh Non Nước.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, trên trục đường Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, được mệnh danh là "cung đường di sản" kết nối Đà Nẵng với Hội An và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Dự án cách sân bay 13 km cũng là một ưu điểm đáng lưu ý, phù hợp cho người trẻ năng động, bận rộn.