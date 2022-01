Tổ bay kể tình huống máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản

Tiếp viên trưởng chuyến bay VN5311 khi biết tin máy bay phải chuyển hướng quay về sân bay Fukuoka do "bị đe doạ an ninh" đã có lo lắng song lập tức xác định mình phải thật bình tĩnh.

Trên chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines từ sân bay Narita (Tokyo) về Hà Nội ngày 5/1, thành viên tổ bay gồm 3 phi công, 12 tiếp viên, cùng 47 hành khách.

Tiếp viên trưởng Trần Lê Tú cho hay, sau khi máy bay cất cánh được gần 2 giờ từ sân bay Narita và đang bay bằng, cô nhận được thông tin máy bay bị đe dọa an ninh từ phi công. Lúc này, tổ tiếp viên đã phục vụ xong bữa ăn trưa cho hành khách.



"Tôi có một chút lo lắng nhưng nhanh chóng qua đi vì đây là tình huống đã được đào tạo", Tú nói.

Tú lập tức triển khai biện pháp bảo vệ buồng lái, đặt mật mã an ninh để phòng ngừa có người xâm nhập buồng lái. Cô cũng thông báo ngay cho tổ tiếp viên qua hệ thống interphone về thông tin đe dọa và máy bay có thể phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay nào đó. Tú trấn an đồng nghiệp phải "thật bình tĩnh, sẵn sàng hành động nếu có sự cố".

Khi máy bay về đến sân bay Fukuoka, để đảm bảo an toàn hàng không, tổ bay chỉ thông báo "hạ cánh vì lý do kỹ thuật" tới hành khách. Các tiếp viên trấn an hành khách và hỗ trợ pha sữa, thay tã cho em bé, giúp uống thuốc...

Lúc này, tiếp viên trưởng Tú còn kết hợp với Cơ trưởng liên lạc và cập nhật thông tin chuyến bay tới các tiếp viên và các phòng ban tại trụ sở Vietnam Airlines. Cô cũng cung cấp thông tin cần thiết cho nhà chức trách sân bay Fukuoka về số lượng hành khách và tổ bay, danh sách khách...

Tiếp viên hỗ trợ hành khách khi xuống máy bay tại sân bay Fukuoka. Ảnh: VNA

Sau khi phía Nhật Bản yêu cầu hành khách xuống máy bay để nhân viên an ninh, kỹ thuật làm nhiệm vụ, dưới thời tiết 2 độ C, các tiếp viên túc trực ở cầu thang để hỗ trợ; phối hợp nhân viên sân bay.

"Chúng tôi động viên nhau hãy thật bình tĩnh và tỉnh táo với phương châm an toàn của hành khách là số một", Tú nói.

Là một trong ba phi công trên chuyến bay VN531, Cơ trưởng Nguyễn Chính Tuấn chỉ lái chiều đến Nhật Bản nhưng khi được báo tin máy bay gặp vấn đề an ninh, anh lập tức lên buồng lái để cùng xử lý tình huống.

"Khi hạ cánh an toàn tại sân bay Fukuoka, chúng tôi mới được lãnh đạo tổng công ty báo tin là máy bay bị dọa bắn", cơ trưởng Tuấn nói.

Tổ bay liên tục giữ liên lạc và phối hợp với lãnh đạo Vietnam Airlines, đại diện hãng tại Nhật và nhà chức trách sân bay Fukuoka để từng bước xử lý theo quy trình. Vì lý do phải bảo mật thông tin nhằm tránh gây hoang mang cho hành khách, phi hành đoàn chỉ trao đổi với nhau qua hệ thống điện đàm nội bộ.

"Tình huống này nằm trong chương trình đào tạo phi công và kiểm tra định kỳ nên tôi và đồng nghiệp bình tĩnh để xử lý theo đúng quy trình", anh Tuấn nói.

Máy bay Boeing 787 hạ cánh để kiểm tra an ninh tại sân bay Fukuoka. Ảnh: Xuân Hoa

Tú cho bay sự cố khiến hành khách phải chờ đợi lâu ở sân bay Fukuoka, phải hạ cánh chậm 4 tiếng tại Nội Bài, có thể trễ chuyến bay nối tiếp... song mọi người vẫn hợp tác và tuân theo mọi chỉ dẫn của tổ bay. Đến khi hạ cánh tại Nội Bài, hành khách vẫn chưa biết thông tin máy bay bị dọa bắn.

VN531 là chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Nhật Bản về Việt Nam sau gần 2 năm ngắt quãng, hành khách đã phải chờ đợi rất lâu mới được quay về quê hương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/1, nhân viên chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản tiếp nhận cuộc điện thoại từ một người xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, đe dọa có thể bắn hoặc cho nổ máy bay của Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo. Lúc này máy bay đã khởi hành trên đường về Việt Nam.

Sáng 6/1, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc máy bay Vietnam Airlines bị đe dọa là tình huống hy hữu. Các máy bay Việt Nam hoạt động ở nước ngoài chưa từng bị dọa bắn, chỉ một số lần khách tung tin có bom.

Đoàn Loan