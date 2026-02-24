Vợ ngoại tình với giáo viên cùng trường

Tôi chụp lại bằng chứng: tin nhắn thân mật, hình ảnh…, đang chờ vợ soạn đơn ly hôn, nhường quyền nuôi hai đứa nhỏ cho tôi.

Tôi 28 tuổi, có vợ và hai con, bé gái 5 tuổi và bé trai hai tuổi. Vợ và tôi là bạn học cùng cấp 3. Vừa qua, gia đình tôi trải qua một cái Tết vô cùng ấm áp và ngọt ngào, con cháu về cùng gia đình tề tựu, sum vầy, cho đến ngày hôm qua... Hình ảnh gia đình tôi bấy lâu nay bỗng vỡ vụn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ, hoàn toàn tin tưởng cô ấy.

Vợ tôi là giáo viên Toán cấp hai, trường cách nhà khoảng 30 phút chạy xe máy. Hôm nay, tôi vô tình phát hiện vợ ngoại tình với giáo viên Âm nhạc cùng trường. Tôi đã cố kìm nén nhưng đau quá, tưởng chừng như đột quỵ. Phải mất một hồi lâu, khi bình tĩnh lại, mọi ký ức và kỷ niệm ùa về, tôi mới dịu lại đôi chút. Tôi có thể thiếu sót nhiều thứ nhưng với các con, chắc chắn mình là một người cha tốt. Nghĩ đến con, tôi lấy lại bình tĩnh, rủ vợ đi dạo để cho cô ấy một cơ hội. Trước đây, bố mẹ tôi từng ly thân vài năm và tôi hiểu điều đó khó khăn đến nhường nào. Có lẽ tôi sống quá nội tâm nên nghĩ vợ sẽ thú nhận với mình, nhưng không.

Suốt quãng đường đi dạo, tôi hỏi: "Em có giấu anh điều gì không". Vợ vẫn khẳng định không hề có. Tôi hiểu rằng đó là giọt nước tràn ly. Vợ đã đập tan mọi thứ bao năm qua tôi cố gắng vun đắp. Rồi vợ khóc lóc, cầu xin nhưng sao tôi thấy cô ấy quá đỗi xa lạ, mọi thứ trở nên sáo rỗng. Tôi chụp lại bằng chứng: tin nhắn thân mật, hình ảnh..., đang chờ cô ấy soạn đơn ly hôn, nhường quyền nuôi hai đứa nhỏ cho tôi. Nếu không, tôi sẽ công khai mọi chuyện với nhà trường và gia đình hai bên. Đây không phải điều tôi mong muốn nhưng lúc này khó lòng làm khác. Tôi xin chút lời khuyên từ những độc giả từng trải, giúp vơi đi phần nào trong khoảng thời gian khó khăn này.

Huy Trần