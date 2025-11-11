Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm

Tại Vietnam iContent 2025, Lê Dương Bảo Lâm có tên trong danh sách đề cử Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích bên cạnh các gương mặt: MC Khánh Vy, streamer Miss Thy, Tiktoker Tina Thảo Thi, Tủn Cùi Bắp, Anh Mặt Vuông (tên thật Dương Minh Tân), bộ đôi Ninh Dương Story, diễn viên Võ Tấn Phát.
Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường game show, những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng.
Bố con Lê Dương Bảo Lâm trong show Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp
Diễn viên kết hôn với Quỳnh Anh năm 2017, có ba con: Lê Quỳnh Khả Di (biệt danh Bảo Nhi), Lê Quỳnh Nhã Kỳ (Bảo Ngọc), Lê Lâm Dĩ Kha (Ku Phin).
Theo Lê Dương Bảo Lâm, anh may mắn khi được vợ chăm từng miếng ăn, giấc ngủ. Bạn đời anh làm nội trợ kiêm bán hàng online. Hiện gia đình diễn viên sống tại biệt thự ở Đồng Nai.
Vợ Lê Dương Bảo Lâm làm vlog ẩm thực nội dung gần gũi với đời sống.
Các con của diễn viên được bố dạy diễn xuất từ nhỏ, tham gia show Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2025, gây chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu và biểu cảm ngộ nghĩnh.
Ban đầu anh dựng video của các con để ghi lại kỷ niệm vui, thấy bất ngờ khi được nhiều người yêu thích và theo dõi fanpage. "Tôi định hướng ba bé theo con đường nghệ thuật, tạo cho các con sự dạn dĩ, năng động ngay từ nhỏ", anh cho biết.
Ba con diễn viên diễn tiểu phẩm lấy cảm hứng từ Tấm Cám.
Khán giả nhận xét nội dung về gia đình của anh giản dị nhưng đậm yếu tố giải trí, tạo tiếng cười, năng lượng tích cực cho người xem.
Khi có thời gian, anh đưa cả nhà đi trải nghiệm cuộc sống nông thôn, gần gũi thiên nhiên.
Diễn viên cho biết quên hết mệt mỏi mỗi lần về nhà chơi đùa cùng các con.
Nét đáng yêu của con trai Lê Dương Bảo Lâm.
Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đoạt quán quân Cười xuyên Việt 2015. Anh ghi dấu với lối diễn xuất linh hoạt và duyên hài đặc trưng. Diễn viên chạm ngõ với phim Cô nàng bướng bỉnh (2010), sau đó tham gia Cô dâu đại chiến (2011), Hot boy nổi loạn, Kẻ bội tình, Vẫn hoài ước mơ, Trại cá sấu, Phim trường ma và Điệp vụ chân dài. Anh còn xuất hiện trong dự án Nhà bà Nữ (2023), Khi ta hai lăm và Bộ tứ báo thủ (2025).
Song song diễn xuất, Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc trong các game show Ơn giời cậu đây rồi!, Nhanh như chớp, Hành trình rực rỡ, Chiến sĩ quả cảm.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùngVnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Độc giả có thể bình chọn cho ứng viên yêu thích tại vòng chung kết giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp