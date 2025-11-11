Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm

Tại Vietnam iContent 2025, Lê Dương Bảo Lâm có tên trong danh sách đề cử Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích bên cạnh các gương mặt: MC Khánh Vy, streamer Miss Thy, Tiktoker Tina Thảo Thi, Tủn Cùi Bắp, Anh Mặt Vuông (tên thật Dương Minh Tân), bộ đôi Ninh Dương Story, diễn viên Võ Tấn Phát.

Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường game show, những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng.