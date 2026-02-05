TNEX ra mắt mô hình vay vốn trên nền tảng Viettel Post

TNEX hợp tác Viettel Post và Hi-Tech triển khai mô hình cung ứng vốn cho khách hàng kinh doanh sử dụng nền tảng Viettel Post, với hạn mức vay tới 100 triệu đồng, không yêu cầu tài sản thế chấp.

Theo thỏa thuận hợp tác, TNEX đóng vai trò cung cấp vốn, Viettel Post cung cấp nền tảng, đưa nguồn vốn đến tay chủ các cơ sở kinh doanh. Dựa trên cơ sở lịch sử giao dịch giữa khách hàng với Viettel Post trong thời gian trước đó, mô hình cung ứng vốn có thể giảm sự phụ thuộc vào các tiêu chí truyền thống như tài sản đảm bảo, thời gian xét duyệt hạn mức được rút xuống còn 5 giây.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược liên minh 3 bên TNEX, Viettel Post và Hi-Tech. Ảnh: TNEX

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc TNEX, cho biết ngoài tài sản hữu hình, uy tín cũng có thể trở thành tài sản vô hình giúp các chủ cơ sở kinh doanh có thêm cơ hội vay vốn.

Thời hạn vay trong chương trình được thiết kế linh hoạt từ 3 đến 24 tháng, không yêu cầu tài sản thế chấp; khách hàng chỉ cần căn cước công dân để hoàn tất thủ tục. Các chính sách phí được công bố rõ ràng, giúp người vay chủ động tính toán dòng tiền và kế hoạch kinh doanh.

Trong giai đoạn đầu triển khai, 300 khách hàng đầu tiên là chủ cơ sở kinh doanh trên nền tảng Viettel Post, sau khi đăng ký và giải ngân thành công khoản vay qua kênh hợp tác, sẽ được hoàn tiền 300.000 đồng vào tài khoản. Chương trình áp dụng tối đa 30 ngày kể từ ngày triển khai hoặc kết thúc sớm khi hết ngân sách; khoản hoàn tiền được chi trả sau khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Giải pháp được triển khai trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh đồng thời có nhu cầu vốn ngắn hạn để nắm bắt cơ hội và vốn trung - dài hạn nhằm duy trì hoạt động. Tuy khác nhau về thời gian, các nhu cầu này thường gặp chung rào cản ở khâu hồ sơ và yêu cầu chứng minh tài sản, khiến quá trình tiếp cận vốn kéo dài.

Thực tế này tạo ra độ trễ giữa nhu cầu vốn và khả năng giải ngân, ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng quy mô của người kinh doanh, đặc biệt là các nhà bán hàng trực tuyến, nhóm có nhịp giao dịch nhanh và phụ thuộc lớn vào dòng tiền.

Hợp tác giữa TNEX, Viettel Post và Hi-Tech được kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái số liền mạch, cho phép người kinh doanh tiếp cận đồng thời các dịch vụ từ vốn, logistics đến vận hành, qua đó hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: TNEX)