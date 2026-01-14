TMRW Việt Nam hỗ trợ chiến dịch VinFast VF 3 đạt giải vàng marketing

Chiến dịch "Sáng tạo chất riêng, Độc bản cá tính" thu hút hàng nghìn chủ xe VF 3 tham gia, có sự đồng hành của TMRW Việt Nam.

Đại diện TMRW Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đồng hành VinFast trong chiến dịch dành riêng cho mẫu xe VF 3 tại thị trường trong nước. Theo đó, cuộc thi "Sáng tạo chất riêng, Độc bản cá tính" đã thu hút hàng nghìn chủ xe tham dự tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Một mẫu VF 3 tại cuộc thi. Ảnh: VinFast fanpage

Tại DigiZ Awards 2025, cuộc thi này đã giành giải vàng – Chiến dịch nội dung do người dùng sáng tạo xuất sắc, cùng ba giải thưởng tại Loyalty & Engagement Awards 2025, gồm giải bạc (chiến lược gắn kết khách hàng đa kênh), giải bạc (hoạt động marketing với khách hàng B2B) và giải đồng (hoạt động marketing cá nhân hóa).

Theo TMRW Việt Nam, các giải thưởng cho thấy sức mạnh của chiến lược cá nhân hóa trong quảng cáo hiện đại, nhờ sự tham gia của cộng đồng chủ xe VF 3. "Thành công này khẳng định vị thế của VinFast trong ngành marketing toàn cầu trong việc gắn kết người dùng. Việc lấy cộng đồng làm trung tâm đã giúp VF 3 đạt doanh số ấn tượng, tạo sức hút ở thị trường Việt Nam", đại diện TMRW Việt Nam nói.

Người tham dự nhận phần thưởng tại cuộc thi. Ảnh: VinFast fanpage

Cuộc thi "Sáng tạo chất riêng, Độc bản cá tính" được VinFast khởi động từ tháng 3/2025 trên quy mô toàn quốc, có hai vòng trực tuyến và trực tiếp ở ba thành phố lớn. Tiêu chí của cuộc thi này dựa trên tính độc bản, an toàn, thẩm mỹ, tổng giá trị giải thưởng 650 triệu đồng. Tại sự kiện offline, hàng trăm chủ xe đã xếp xe thành chữ "VF 3", biểu trưng cho sự gắn kết cộng đồng.

Chủ xe VinFast VF 3 tại một sự kiện ở Vinhomes Ocean Park, Hưng Yên. Ảnh: VinFast

Theo TMRW Việt Nam, doanh nghiệp đã cùng VinFast thực hiện chiến dịch trong 21 ngày, có hơn 500 bài dự thi, 394 bài báo, 27 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.500 người tham dự sự kiện. Đây là một trong những agency quảng cáo có kinh nghiệm lĩnh vực ôtô, trực thuộc TMRW Singapore.

"Ngày mai" thuộc về những thương hiệu dám thử và dám khác biệt. Ngoài ý nghĩa là agency sáng tạo, chúng tôi là đối tác đồng hành của những thương hiệu muốn bứt phá và tiên phong", bà Trang Lê, Tổng giám đốc TMRW Việt Nam nói. "Nhờ thấu hiểu cộng đồng, nắm bắt tinh thần sáng tạo của người Việt, VinFast và TMRW Việt Nam đã tạo nên chiến dịch đúng người, đúng thời điểm".

