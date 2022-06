Vô sinh nam thường do gặp vấn đề về tinh trùng, trong đó phổ biến là tình trạng tinh trùng di chuyển kém hoặc không di động.

Khả năng di chuyển của tinh trùng rất quan trọng trong quá trình sinh sản vì chúng cần một số đặc tính để có thể vượt qua tử cung của phụ nữ, tiếp cận và thụ tinh với trứng. Khả năng di chuyển của tinh trùng thường đề cập đến cách bơi và tốc độ di chuyển của tinh trùng trong tử cung. Tinh trùng được coi là bình thường nếu có thể di chuyển tiến tới theo đường thẳng hoặc vòng tròn lớn. Ngược lại, nếu tinh trùng chỉ di chuyển tại chỗ, không di động tiến tới mà bơi trong những vòng tròn nhỏ hoặc bất động, không có khả năng di chuyển thì được coi là không có khả năng sinh sản.

Tinh trùng muốn di chuyển vào cổ tử cung của nữ giới để thụ tinh với trứng cần duy trì tốc độ tăng dần ít nhất là 25 micromet/giây. Nếu tỷ lệ tinh trùng di động tiến tới dưới 32% thì được đánh giá là có khả năng di động kém. Tinh trùng di chuyển kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới.

Tinh trùng di chuyển kém có thể dẫn tới vô sinh nam. Ảnh: Pinterest

Thống kê toàn cầu cho thấy, khoảng 60-80 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh và tỷ lệ này khác nhau giữa các quốc gia. Tại Mỹ, tỷ lệ vô sinh ở các cặp đôi là 10%. Tỷ lệ này được thống kê ở các cặp vợ chồng không mang thai sau 12 tháng cố gắng thụ thai, trong đó, nguyên nhân do vấn đề ở người nam chiếm 40-50%. Tỷ lệ vô sinh ở nam giới là 7% trong đó thường là do các vấn đề về tinh dịch, trong đó khoảng 90% nam giới bị vô sinh là do số lượng tinh trùng thấp, nhưng khả năng di chuyển của tinh trùng kém cũng là một yếu tố quan trọng.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến tinh hoàn khiến tinh trùng di chuyển kém như: tinh hoàn bị tổn thương, nhiễm trùng, ung thư tinh hoàn... Chứng giãn tĩnh mạch thừng tinh, tình trạng các tĩnh mạch trong bìu mở rộng cũng có liên quan đến khả năng di chuyển thấp ở tinh trùng.

Việc sử dụng steroid đồng hóa, một nhóm các chất tổng hợp có tác dụng giống hormone giới tính nam như testosterone, trong thời gian dài có thể làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Các yếu tố liên quan đến lối sống như sử dụng ma túy, cần sa, hút thuốc, thừa cân, béo phì đều có thể làm giảm khả năng sinh sản và đã được chứng minh gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng.

Ngoài ra, cũng có mối liên hệ giữa việc tăng nhiệt độ vùng bìu và giảm chất lượng tinh trùng. Vì vậy, nam giới nên tránh mặc quần lót chật, luôn giữ cho tinh hoàn mát mẻ là việc cần làm để cải thiện chất lượng tinh trùng.

Phân tích tinh dịch là xét nghiệm cơ bản và hữu ích nhất để phân tích khả năng di chuyển tinh trùng ở nam giới và phát hiện sớm tình trạng vô sinh. Tuy nhiên, kết quả phân tích tinh dịch cũng chịu nhiều yếu tố tác động như thời gian kiêng quan hệ tình dục, thể trạng người nam, cách bảo quản tinh dịch... Do đó, nam giới cần tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa nếu muốn kiểm tra chất lượng tinh dịch.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)