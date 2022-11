Tính toán phá bức tường để thông đường ven sông Sài Gòn

Thông tin được ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải TP HCM, đưa ra tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 10/11.

Bức tường cao khoảng 2,5 m đang ngăn cách hai dự án Vinhomes và Saigon Pearl trên đường ven sông Sài Gòn, qua địa bàn quận Bình Thạnh. Trục đường này dài gần một km, từ khu vực cầu Sài Gòn đến Thủ Thiêm 1, đã được các chủ đầu tư hoàn thiện, kết hợp đồng bộ hạ tầng, cảnh quan xung quanh...

Bức tường nằm giữa đường ven sông Sài Gòn ngăn cách hai dự án, chiều 10/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện, giữa bức tường có một cổng nhỏ, được mở theo giờ cố định để học sinh đi bộ qua lại. Ở phía Vinhomes, tuyến ven sông nối qua đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh tại chân cầu Sài Gòn. Dọc tuyến là các khu biệt thự, cao ốc và phía bờ sông là công viên lớn đã xây dựng, thu hút nhiều người đến vui chơi, giải trí. Tương tự, phía Saigon Pearl, con đường uốn theo bờ sông Sài Gòn nối đến cầu Thủ Thiêm 1, hai bên có nhiều nhánh rẽ nối ra đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Do vậy, khi phá dỡ bức tường, xe có thể chạy thẳng từ đường Điện Biên Phủ ở cầu Sài Gòn đến cầu Thủ Thiêm 1 và ngược lại, thay vì phải vòng theo các tuyến ở trong hai khu dân cư để ra ngoài và tìm nơi quay đầu.

Theo ông Hải, bức tường hiện do Khu dân cư Saigon Pearl quản lý. Sáng mai, Sở Giao thông Vận tải sẽ mời các đơn vị liên quan đến làm việc để xem xét phá dỡ nó để người dân đi lại theo chỉ đạo của UBND TP HCM. "Quan điểm của Sở là tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, nhưng phải rà soát pháp lý và có sự đồng thuận của cơ quan quản lý trực tiếp", ông Hải nói.

Bức tường giữa hai dự án Saigon Pearl và Vinhomes khiến tuyến đường ven sông Sài Gòn bị chia cắt. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cho biết, trục đường ven sông Sài Gòn và công viên do chủ đầu tư hai dự án xây dựng đồng thời cùng khu dân cư bên trong. Thời gian qua, các doanh nghiệp vẫn đang duy tu, bão dưỡng và quản lý nên thành phố chưa yêu cầu bàn giao. Việc này cũng giúp tiết kiệm ngân sách vì công tác duy tu, bảo dưỡng tốn nhiều kinh phí.

Tuy nhiên, tuyến đường ven sông Sài Gòn theo quy hoạch là công trình công cộng, không phải đường nội bộ. Do đó, trường hợp cần thiết giải quyết áp lực giao thông cho khu vực, thành phố yêu cầu phá dỡ bức tường để nối thông trục đường các chủ đầu tư sẽ phải chấp hành.

Trước đó, sau khi cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt cáp ngầm, Sở Giao thông Vận tải cấm xe chạy qua đây để đảm bảo an toàn, nên áp lực giao thông dồn đến các tuyến đường xung quanh, gần hai khu dân cư Vinhomes và Saigon Pearl. Do đó, Công an thành phố đã kiến nghị phá bức tường giữa hai dự án để đường ven sông Sài Gòn thông suốt, giúp giảm ùn tắc.

Gia Minh - Thu Hằng