Tính năng Start/Stop trên ôtô có thể biến mất sau quyết sách của ông Trump

Việc ông Trump hủy kết luận khoa học "khí thải nhà kính gây nguy hiểm cho con người" dẫn tới những thay đổi lớn từ chính sách đến công nghệ.

Động thái đảo ngược chính sách về khí hậu lớn nhất của chính quyền Trump từ trước đến nay được đưa ra trong thông báo ngày 12/2, theo Reuters. Theo đó, quy trình vừa được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) hoàn thành đã chấm dứt kết luận khoa học rằng "khí thải nhà kính gây hại cho sức khỏe con người".

Kết luận trên chính là tiền đề cho những tiêu chuẩn khí thải nhà kính cho phương tiện giao thông, trong đó có tính năng Start/Stop trên ôtô. Giám đốc EPA, Lee Zeldin, từng công khai chỉ trích công nghệ này và thề sẽ hành động chống lại thứ mà ông cho là "mọi người đều ghét".

Nút bấm Start/Stop trên một mẫu xe. Ảnh: SMP

Hệ thống Start/Stop tự động sẽ tắt động cơ khi xe dừng lại và khởi động lại khi tài xế nhả phanh. Ý tưởng rất đơn giản: tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải, giúp cuộc sống dễ chịu hơn cho những người sống gần đèn giao thông khi xe dừng chờ đèn đỏ.

Hệ thống này có thể cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu khoảng 5%, và các nghiên cứu cho thấy nó có thể tiết kiệm tới 10% trong môi trường đô thị. Mặc dù EPA chưa bao giờ yêu cầu các nhà sản xuất ôtô phải trang bị hệ thống Start/Stop tự động, công nghệ này đã trở nên phổ biến vì các thương hiệu được hưởng điểm tín dụng về tiết kiệm nhiên liệu. Nó khó có thể biến mất ngay lập tức, và các nhà sản xuất ôtô có thể chỉ đơn giản là quyết định giữ lại tính năng này nhưng đặt mặc định là "tắt".

Nhưng những người chỉ trích cho rằng công nghệ này gây khó chịu, nói rằng họ thích tiếng động cơ êm ái khi chạy không tải, và đặt câu hỏi về độ hao mòn lâu dài, mặc dù các chuyên gia cho rằng bộ khởi động và ắc-quy hiện đại được thiết kế để chịu được nhiều chu kỳ hoạt động hơn. Những người ủng hộ phản bác rằng nó giúp người lái tiết kiệm tiền và giảm lượng khí thải một cách âm thầm với nỗ lực tối thiểu.

Động thái đảo ngược chính sách của chính quyền Trump cũng sẽ chấm dứt các yêu cầu về hiệu suất nhiên liệu khắt khe, như 50,4 dặm/gallon (4,7 lít/100 km) đối với ôtô con và xe tải nhẹ vào 2031.

Thay đổi trên cũng đồng nghĩa với việc dòng xe động cơ đốt trong được ủng hộ trở lại - quan điểm đã được thể hiện rõ từ những ngày nhậm chức đầu tiên của ông Trump. Trong 2024, Tổng thống Mỹ từng nói "chống lại bất cứ ai có xe điện", và sang 2025, ông hủy bỏ mục tiêu xe điện, đóng băng quỹ trạm sạc trước khi chính thức hủy ưu đãi dành cho dòng xe chạy pin.

Mỹ Anh