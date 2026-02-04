Vì sao 4 năm không giải quyết dứt điểm vụ hai cây xăng trên cao tốc ngừng bán?

Sở Công Thương Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau khi hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ ngừng bán từ tuần trước, gây gián đoạn nguồn cung và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp dân sự giữa VEC, Công ty Thái Sơn E&C và Công ty Xăng dầu Châu Thành liên quan quyền kinh doanh và sở hữu tài sản tại các cửa hàng xăng dầu. VEC ký hợp đồng với Thái Sơn đầu tư trạm dừng nghỉ, sau đó Thái Sơn hợp tác kinh doanh với Châu Thành từ năm 2020. Quá trình hợp tác phát sinh bất đồng, dẫn đến việc năm 2022 VEC khởi kiện Thái Sơn, yêu cầu hủy hợp đồng và bàn giao lại toàn bộ mặt bằng.

Ngày 8/12/2025, TAND khu vực 1 TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, khiến hai cửa hàng xăng dầu chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ.