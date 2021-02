Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tinh giản nội dung dạy học trực tuyến, đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.

Theo công văn số 356 về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống Covid-19, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành ngày 31/1, khi học sinh từ tiểu học đến THPT quay trở lại học tập trung, trường học phải rà soát, đánh giá kết quả học qua Internet, từ đó hướng dẫn giáo viên tinh giản nội dung dạy học, điều chỉnh kế hoạch học tập theo hướng kế thừa những gì đã triển khai khi học trực tuyến. Việc này nhằm tối ưu thời gian và nội dung cần học trong chương trình, giúp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Trong quá trình học trực tuyến, các trường phải phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài, hướng dẫn học sinh thực hiện qua Internet. Khi học sinh hoàn thành, thầy cô cần đánh giá kết quả nhiệm vụ đã giao, đồng thời phối hợp tốt với gia đình để có biện pháp quản lý học sinh.

Nhà trường được chủ động lựa chọn công cụ dạy qua Internet phù hợp nhưng cần đảm bảo quản lý thời gian, nội dung dạy học chặt chẽ và sử dụng nguồn học liệu chính xác, tin cậy. Ngoài ra, ban giám hiệu phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng giảng dạy qua Internet của từng giáo viên trong trường.

Với riêng bậc mầm non, tại công văn 401 ngày 4/2, các em không bắt buộc học trực tuyến. Thay vào đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường học, giáo viên giữ liên lạc thường xuyên với cha mẹ trẻ để chia sẻ, tư vấn việc chăm sóc, giáo dục và đảm bản an toàn, phòng tránh tai nạn. Tùy thời gian nghỉ, các trường mầm non sẽ xây dựng nội dung giáo dục cần thiết để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ.

Học sinh trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring học online tại nhà, tháng 4/2020. Ảnh: Wellspring

Trước đó tối ngày 15/2, Hà Nội quyết định cho hơn 2 triệu học sinh từ mầm non đến THPT không tới trường nhưng vẫn học online đến hết tháng 2. Ngoài Hà Nội, hơn 20 địa phương khác cũng cho học sinh tiếp tục ở nhà từ sau Tết Nguyên đán.

Việc học online cũng là chỉ đạo chung của toàn ngành giáo dục. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 4/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo toàn ngành kích hoạt, mở rộng và nâng cao hiệu quả dạy trực tuyến, "làm chắc chắn và chất lượng hơn năm ngoái". Nhiều trường phổ thông tại Hà Nội và các địa phương cũng lên phương án sẵn sàng dạy trực tuyến nếu nghỉ học kéo dài sau Tết Tân Sửu.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 28/1 đến 15/2, Hà Nội ghi nhận 35 ca Covid-19 (trong đó hai ca mới chưa được Bộ Y tế ghi nhận) tập trung ở 8 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (13 ca), Cầu Giấy (5), Đông Anh (5), Mê Linh (5), Hai Bà Trưng (2), Tây Hồ (2), Đống Đa (1), Ba Đình (1) và một trường hợp liên quan đến Hưng Yên. Thành phố có 1.028 F1, gần 11.000 F2.

Thanh Hằng